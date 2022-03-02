Ипотека в России станет в 4 раза дороже: купить квартиру будет невозможно, – эксперты рынка

Российские банки столкнулись с новой реальностью: центробанк 28 февраля в два раза повысил учетную ставку. Для простых россиян эта новость значит только одно – стоимость кредитов для них станет как минимум вдвое дороже. Каким будет максимум, – мы сейчас расскажем.

У регулятора не оставалось другого выхода, кроме как удвоить учетную ставку, а банки один за другим начали повышать ставки на ипотечное кредитование. По факту, как утверждают эксперты рынка, в ближайшие недели их кредитных ресурсом для клиентов увеличится в два раза. Кроме того, финансисты наверняка пересмотрят задним числом и условия по уже выданным кредитам.

Почему резко подорожала ипотека?

В ответ на военную интервенцию в Украину, США и ЕС ввели санкций против российского центробанка и ряда крупнейших банков России. Оказавшись в мировой изоляции, центральный банк РФ не имел другого выхода, как пойти на кардинальный шаг: он повысил в два раза учетную ставку (иначе говоря, стоимость денег в экономике). На этот шаг мгновенно отреагировали все финансовые учреждения. Так, ВТБ 22 февраля повысил ставку на готовое и строящееся жилье до 11,3%. Но по состоянию на 2 марта выдает кредиты на жилье уже по ставке в 19,8%, и это не предел. Россельхозбанк выдает депозиты уже под 24,55%.

Видео дня

Если ситуацию анализировать в общем, то 27 февраля средняя ставка по ипотеке составляла 12,63%. Это на 3,1% выше учетной ставки на тот момент. Но уже 28 февраля учетную ставку повысили до 20%, уже на следующий день средняя стоимость ипотеки в 20-ти крупнейших банков составила 24,5%.

Подорожание продолжается ежедневно. Константин Бойко, ведущий эксперт "Сбербанка" предполагает, что уже в скором времени кредитные ставки достигнут моральной отметки в 30%. "Дело в том, что все банки РФ получали более дешевые деньги на европейских рынках, выдавая их потребителю по более высокой ставке. Но сегодня все западные ресурсы для нас закрыты, более того, попали под санкции и резервы центробанка, а это значит, что ни "Сбербанк", ни другие российские банки не смогут получить рефинансирования от регулятора, - говорит Константин Бойко. Последствия понятны: дефицит денег, рост ставок". Кроме того, эксперт предполагает, что центробанк будет повышать учетную ставку и по другой причине – чтобы "связывать деньги", то есть – бороться с инфляцией, которая неминуемо грянет в стране – на фоне войны с Украиной - в условиях мировых санкций.

Для наглядности рассчитаем на примере. Возьмем квартиру стоимость 5 млн рублей, предположим, что у вас есть 1 млн рублей на первоначальный взнос, а выплачивать ипотеку вы будете в течение 10 лет. Итак:

Было до 28 февраля. Ежемесячный платеж в 71,7 тыс. рублей, переплата составляет 3,6 млн рублей.

По состоянию на 2 марта . Ежемесячный платеж составит 96,6 тыс. рублей, переплата составит 6,6 млн рублей.

В течение ближайших недель. Ежемесячный платеж составит 106,7 тыс. рублей, переплата составит 7,8 млн рублей.

Как результат, ипотека для россиян уже подорожала почти на 100% во многих банках, а в ближайшие недели-месяцы будет стоить еще более чем в два раза дороже.

Хочу отметить, что тут мы не затрагиваем темы падения доллара, тогда как цены на недвижимость номинируются главным образом в американской валюте.

Итак, какие последствия развязанной Путиным войны в Украине:

Взять квартиру в кредит будет невозможно. Пока банки не спешат давать комментарии о том, насколько изменятся их программы ипотечного кредитования. Однако кредитные финансовые аналитики поделились своими впечатлениями о том, что ждет россиян. Итак:

ипотеку будут выдавать только избранным. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил, что причина в том, что банки из-за санкций потеряют львиную долю своих ресурсов, иностранные капиталы. Рисковать с долгосрочными кредитами на жилье в этой ситуации очень невыгодно. Поэтому зарабатывать будут на коротких и дорогих кредитах.

льготное ипотечное кредитование закончится. Государство в первую очередь будет дотировать расходы на армию, а вот для поддержки ипотечных кредитов ресурса, предполагает Войлуков, может просто не хватить. Поэтому о дешевых кредитах можно забыть.

новое жилье подорожает, а рынок окажется под ударом. Спрос на квартиры в сложившихся условиях будет падать. Начальник диллингового центра Металлистбанка Сергей Романчук считает, что пострадают застройщики, которые используют импортные материалы, кредитуются в банках. Как следствие, цены в новостройках будут расти и купить их будет в разы сложнее.

Но и на этом не все. Сотрудник Сбербанка Константин Бойко рассказал: банки уже разрабатывают механизмы пересмотра процентных ставок по выданным кредитам, в том числе и ипотечным. Просят центробанк дать возможность пересмотреть условия и уже задним числом повысить ставки.

Тогда те, кому и сейчас сложно погашать кредиты, будут полностью работать на банк.