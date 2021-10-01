Импорт электроэнергии из России и Беларуси должен быть запрещен, пока Украина не присоединится к сети ЕС, – Наливайченко

Украина должна запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси, пока не завершится интеграция украинской энергосистемы в единую энергосистему стран Европейского союза.

Об этом сообщил в своем Facebook народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Вчера Украина продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси еще на 1 месяц. Это, безусловно, положительное решение, однако – недостаточно. Поставки тока из России и Беларуси должны быть запрещены – минимум до тех пор, пока Украина полностью не присоединится к единой энергосети ЕС", – заявил Наливайченко.

Видео дня

Он отметил, что совместные действия Украины и партнеров в странах Балтии привели к тому, что Белорусская АЭС не работает уже более 2 месяцев из-за отсутствия рынков сбыта.

Напомним, в 2021 году Украина импортировала из России и Беларуси электроэнергию на сумму более 1 млрд грн. Импорт привел к убыткам украинских производителей электроэнергии.

В апреле Верховная Рада приняла проект закона о запрете импорта из России и Беларуси до конца 2021 года, однако НКРЭКУ решила ограничить поставки лишь на 4 месяца, до 30 сентября 2021 года. Впоследствии запрет был продлен на 1 месяц до 1 октября 2021 года.