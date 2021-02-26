IKEA сделала самовывоз товаров платным
Торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA сделала платным самовывоз товаров.
Стоимость доставки в пункты выдачи заказов до 30 кг составляет 39 грн, более 30 кг – 59 грн. Об этом говорится на сайте IKEA в Украине.
На сегодняшний день в Киеве работают 4 пункта выдачи заказов:
ул. Здолбуновская, 17 (ТЦ "Aшан Рив Гош")
Кольцевая дорога, 1В (ТЦ "Метро Кэш энд Керри")
ул. Берковецкая, 6Д (ТРЦ "Lavina")
проспект Степана Бандеры, 36 (ТРЦ "Blockbuster Mall")
При этом стоимость доставки в почтоматы осталась на уровне 39 грн.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, IKEA обвинили в использовании нелегально срубленной украинской древесины, в частности бука. Британская неправительственная организация Earthsight узнала, что раскладной стул Terje якобы сделан из сырья, которое поставляет лесоохотничье хозяйство с Большого Бычкова на Закарпатье.
При проверке оказалось, что лесохозяйство незаконно выдало лицензии на "санитарные" вырубки более чем на сотню участков с апреля по июнь 2018 года.