IKEA сделала самовывоз товаров платным

Торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA сделала платным самовывоз товаров.

Стоимость доставки в пункты выдачи заказов до 30 кг составляет 39 грн, более 30 кг – 59 грн. Об этом говорится на сайте IKEA в Украине.

На сегодняшний день в Киеве работают 4 пункта выдачи заказов:

ул. Здолбуновская, 17 (ТЦ "Aшан Рив Гош")

Кольцевая дорога, 1В (ТЦ "Метро Кэш энд Керри")

ул. Берковецкая, 6Д (ТРЦ "Lavina")

проспект Степана Бандеры, 36 (ТРЦ "Blockbuster Mall")

При этом стоимость доставки в почтоматы осталась на уровне 39 грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, IKEA обвинили в использовании нелегально срубленной украинской древесины, в частности бука. Британская неправительственная организация Earthsight узнала, что раскладной стул Terje якобы сделан из сырья, которое поставляет лесоохотничье хозяйство с Большого Бычкова на Закарпатье.

При проверке оказалось, что лесохозяйство незаконно выдало лицензии на "санитарные" вырубки более чем на сотню участков с апреля по июнь 2018 года.