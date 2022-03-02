H&M приостановила продажу товаров в России

Крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой H&M приостанавливает продажу товаров в России. Также закрываются другие магазины шведского холдинга, такие как Arket, & Other Stories, Monki и Weekday.

Второй по величине в мире ритейлер модной одежды заявил, что глубоко обеспокоен трагическими событиями в Украине и поддерживает всех страдающих. Об этом сообщает Reuters.

При попытке входа в онлайн-магазин выбивает уведомление, что площадка временно не работает. Стоит указать, что H&M – далеко не единственная крупная компания, которая сообщила о приостановке продаж в РФ.

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Ранее сообщалось, что в американской компании Nike не могут обеспечить доставку товаров россиянам. Работа интернет-магазина была остановлена, кнопка для заказа на сайте заблокирована.

"Сейчас компания Nike не может гарантировать доставку товаров покупателям в России. В этой связи покупка товаров на веб-сайте nike.com и в приложении Nike временно недоступны в этом регионе. Посетите ближайший магазин Nike", – говорится на сайте компании.

До этого прекратить бизнес в России после нападения страны на Украину решила американская корпорация Apple, запретив продажу всей своей техники в официальном онлайн-магазине в России. Теперь россияне не смогут заказать себе iPhone, iPad, AirPods, MacBook и др.