Все лодки с углем, о которых неоднократно говорил президент Владимир Зеленский, приобретены для прохождения зимы по цене "Роттердам+". По сути, цена угля в Украине сегодня – это "Роттердам+" и альтернатива этому – темные квартиры и холодные батареи. Это признали все, вплоть до Президента, исходя из его последних заявлений.

В 2021 весь уголь покупается по формуле "Роттердам+"

Исходя из открытых данных, рыночные контракты как ДТЭК, так и государственного "Центрэнерго" сформированы на основании актуальных на момент заключения договора котировках индекса API-2 с добавлением стоимости транспортировки.

В 2020 году президент Зеленский подписал Меморандум с МВФ, по которому цена на газ в Украине определялась по формуле: европейский индекс + стоимость доставки в Украину. Представители обвинения старались не замечать очевидное, звучали тезисы, что дескать газ - это Вам не уголь. Там можно, а здесь нет.

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Теперь же заключение реальных контрактов на поставку угля в Украину по формуле "Роттердам+" является неопровержимым доказательством правильности используемой ранее НКРЭКУ методики определения прогнозной цены угля. Учитывая, что внутренние цены на уголь в Украине аналогично подтянулись до этих же значений, правомерность и правильность использования формулы "Роттердам+" в период до либерализации рынка электроэнергии является очевидной.

Удивительно, что НАБУ и ЦПК все еще пытаются в судебном порядке оспорить правильность фундаментальных рыночных законов, прикрываясь популярными политическими лозунгами.

Называть доставку угля или хлеба убытками – абсурдно.

Единственное, что сегодня часто используется обвинением в обоснование своей правоты – это мнимый расчет ущерба, который нанесен потребителям электроэнергии в Украине от введения формулы. Правда, пожаловались пока два потребителя, представляющие Игоря Валерьевича Коломойского.

Однако убытки, рассчитанные детективами НАБУ, являются смоделированным арифметическим расчетом и не имеют ни правового, ни экономического подтверждения. "Расчет убытков" на 20-40 млрд. грн., широко освещенный в прессе, оказался арифметическим упражнением на вычитание: специалист НАБУ по запросу детективов НАБУ произвел расчет между утвержденной НКРЭ методикой и методикой, предложенной собственно детективами НАБУ, которая предполагала исключить из формулы стоимость логистики по перевозке угля.

Безусловно, если бы методика детективов НАБУ была бы правильной, а методика НКРЭ была бы ошибочной, то эта расчетная величина могла бы быть отнесена к категории убытков.

В экспертизах, где по заказу обвинения подсчитывалась сумма убытков при условии исключения из формулы цены угля затрат на его транспортировку, ни один эксперт не рискнул назвать рассчитанную разницу собственно убытками и не подтвердил корректность удаления "плюса" - стоимости логистики.

И судьи ВАКС, и прокуроры САП обратили внимание на этот факт и неоднократно указали, что арифметический расчет затрат на транспортировку угля, который не импортировался в Украину, не считается автоматически убытками.

Согласно логике расчета убытков НАБУ, человек, покупая хлеб в магазине, ежедневно терпит убытки, так как рыночная цена на хлеб могла бы быть ниже на величину его перевозки от хлебозавода до магазина, ведь хлеб можно покупать собственно и там, где его производят. Такой подход, не имеет ничего общего со здравым смыслом, т. к. справедливая цена устанавливается рынком, а не НАБУ.

Справедливость и экономическая обоснованность формулы "Роттердам+" подтверждена исследованиями международных авторитетных организаций IHS CERA (ведущий в мире консультант по рынкам топлива), EURACOAL (Европейская ассоциация каменного и бурого угля), крупнейшими мировыми аудиторскими компаниями. Однозначные выводы про обоснованность применения формулы в Украине делают 4 украинских государственных научно-исследовательских института судебной экспертизы и частные судебные эксперты. Несмотря на весомость собранных данных, детективы НАБУ и их сторонники продолжают в обход закона и здравого смысла руководствоваться собственной версией расчетов.