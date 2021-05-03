Госсекретарь США выступит за остановку "Северного потока-2" на встрече с главой МИД ФРГ

Госсекретарь США Энтони Блинкен на планируемых переговорах с главой МИД Германии Хайко Маасом в очередной раз выступит за остановку строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер на спецбрифинге, пишет издание "Известия". Он отметил, что Соединенные Штаты продолжат демонстрировать ФРГ свои взгляды на проект.

"Думаю, что мы отдельно проведем переговоры с Германией в двустороннем формате. "Северный поток-2" остается проблемой. Вы слышали это от президента, от госсекретаря, от официальных представителей. И мы будем продолжать очень ясно давать понять Германии наши взгляды на этот проект, что он должен быть остановлен", – добавил Рикер.

Ранее депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс заявил, что поддержка Германией строительства российского "Северного потока-2" – одна из самых больших ошибок канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а сам проект – позорный и возводится за счет суверенитета и экономической безопасности Украины.

Политик указал на то, что российский газопровод финансово выгоден для тех, кто причастен к его созданию. "Это еще одна игла с наркотиком в тело Европы и много денег в карманы тех, кто воплощает этот проект. Это делается за счет единой Европы и такое не может происходить", – сказал Ауштрявичюс.

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