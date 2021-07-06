Главное китайское такси заработает в Украине: что о нем известно

Китайский сервис такси DiDi готовится к запуску в Украине. Отмечается, что комиссия сервиса для водителей, которые захотят присоединиться к нему, не будет превышать 12%.

Об этом сообщает dev.ua. Генеральный менеджер компании Glovo в Восточной Европе и Центральной Азии Дмитрий Расновский заявлял, что часть менеджеров среднего звена ушли развивать DiDi на более высокие позиции.

DiDi – китайский сервис такси, который был основан в 2012 году. У него более 450 млн пользователей. В 2017-м компания привлекла инвестиции в размере $4 млрд и получила оценку в $56 млрд.

Ранее сообщалось, что в Украине мошенники завладевают чужими аккаунтами в службах такси, а после делают заказы на тысячи гривен. Для этого потенциальным жертвам звонят от имени водителей и говорят, что якобы по ошибке приняли заказ на их номер и теперь им нужно назвать пароль из СМС.

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"Пришло СМС от службы такси "Bolt" с четырехзначным кодом, позвонил неизвестный номер, представился водителем данной службы такси и сказал, что нечаянно принял с моего номера заказ и чтобы его отменить попросил код из СМС. В итоге с моего аккаунта начали заказывать поездки с разных областей Украины", – рассказал жертва схемы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании построят первый в мире порт для электрического и автономного воздушного транспорта. Он будет называться Air-One и его открытие планируется на 2021 год. В Air-One будет доступен вертикальный взлет и посадка для беспилотников и летающих такси. Будущий инновационный центр должен работать с нулевыми выбросами и должен помочь сократить пробки.