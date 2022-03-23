Германия призвали ввести нефтяное эмбарго против России: это может уничтожить экономику РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что санкции в отношении России, которая развязала войну против Украины, должны иметь долгосрочный характер. Среди прочего он призвал также ввести нефтяное эмбарго против-страны агрессора.

Об это канцлер заявил на пресс-конференции в Берлине, передают ВВС. Конкретных сроков, когда и при каких условия Европа может избавиться от российских газа и нефти, политик не уточнил.

"Европа, вместе со своими друзьями, ввела невиданные по своей жесткости в отношении столь крупной страны санкции. И видно, что они оказывают воздействие, – сказал Шольц на пресс-конференции в Берлине. – В рамках этого мы также думаем об инструментах, которые оказывали бы такой же эффект на агрессора, но при этом имели минимальные последствия для экономического развития у нас дома и чтобы мы могли потянуть эти санкции".

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Отметим, страны Европейского Союза обсуждают введение нефтяного эмбарго в отношении России. Это лишит страну-агрессора львиной доли экспортной выручки, однако создаст проблемы с энергоресурсами и для Европы. На таком решении настаивает целый ряд стран, в том числе Литва, Эстония, Латвия. Войну против Украины уже введенными санкциями остановить не удается, поэтому приходится идти на более кардинальные меры.

Нефтяное эмбарго может лишить РФ выручки за нефть и газ и фактически привести ее к состоянию дефолта. К слову, из-за нападения России на Украину под персональными санкциями США, Великобритании, Канады, Австралии, Японии и ЕС оказались уже более 300 компаний и 900 граждан страны-агрессора. Самый "популярный" вид ограничений – блокирование активов как физических, так и юридических лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта Евросоюз ввел новые санкции против России. Они коснулись около 90 российских компаний, в том числе нефтегазовых, но покупать нефть и газ разрешается. Ограничения для других компаний в перечне касается запрета прямых или косвенных продаж, поставок, передачи или экспорта товаров и технологий двойного назначения.

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