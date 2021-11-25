"Газпром" добился своего с помощью ультиматума: Молдова выплатит ему миллионы долларов

Молдова выплатит долг российскому "Газпрому". Парламент страны 25 ноября принял решение выделить для этого 75 млн долларов.

По информации "Интерфакса", для этого были внесены поправки в закон о государственном бюджете Молдовы. Впрочем, решение было проголосовано "со скрипом" – его поддержали лишь 60 депутатов парламентского большинства партии "Действие и солидарность" со 101-го.

Российский монополист "Газпром" 22 ноября пригрозил Молдове прекратить поставки газа уже 24 ноября. Причина – отсутствие платежа за газ. При этом в компании заявили: если Молдова погасит долг, отключения газа не будет.

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"Очередной срок текущих платежей – 22 ноября этого года. В связи с этим "Газпром", в соответствии с контрактом, уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", – заявил тогда официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

В свою очередь, глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что в связи с ультиматумом "Газпрома", компания попросила у правительства страны кредит. По его словам, для оплаты поставок газа по контракту с российским монополистом нужно 74 млн долларов.

Также он рассказал, что в сентябре "Молдовагаз" заплатила за топливо самостоятельно. Однако сделать это же в октябре и ноябре компания не в силах.

"В сентябре мы покрыли задолженность своими силами, сейчас работаем вместе с правительством. Нам нужно заплатить за октябрь и середину ноября. Мы обратились к Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, к правительству, чтобы получить помощь в виде займа: мы должны около 74 млн долларов", – говорится в заявлении.

Несмотря на то, что в установленный срок – 24 ноября – Молдова не погасила долг, "Газпром" не прекратил поставок топлива в страну. В компании заявили, что власти страны пообещали отдать деньги в скором времени, а потому "Газпром" в виде исключения решил не выполнять свою угрозу.

"Правительство Молдовы обратилось к "Газпрому" с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня. "Газпром" в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане Республики Молдова, согласился с этой просьбой", – заявил тогда Куприянов, сообщает "Интерфакс".

При этом он подчеркнул, что Молдова "полностью признала правомерность действий "Газпрома". Заплатить же российскому монополисту власти страны обязались уже пятницу, 26 ноября.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 29 октября Россия и Молдова продлили контракт о поставках газа еще на пять лет. По данным близкого к переговорам источника, Кишинев должен будет выплатить Москве исторический долг за поставки газа в прошлые годы.

Также Украина предоставила экстренную помощь Молдове в объеме 15 млн куб. м. газа. Сделано это было, потому что предыдущий контракт Кишинева с Москвой истек 30 сентября а топливо приходилось покупать по высоким ценам.