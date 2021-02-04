'Гарантированный покупатель' выплатил 'зеленым' электростанциям всего 4% долга 2020 года

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" начало выплачивать долги 2020 года производителями "зеленой" электроэнергии в Украине и уменьшило свою задолженность на 0,9 млрд грн (4%) – до 21,5 млрд грн.

Об этом сообщили пресс служба ГП. Как отмечается, предприятие также перечислило 0,9 млрд гривен на выплату задолженности перед госкомпанией "Энергоатом", которая составляет 7,4 млрд грн. То есть "Энергоатому" выплачено 12% долга.

По данным СМИ, на счета "Гарантированного покупателя" недавно поступило 5 миллиардов гривен от "Укрэнерго", которое привлекало целевые кредиты в государственных банках для выплаты долгов перед инвесторами в "зеленую" энергетику. Таким образом, нераспределенными "Гарантированным покупателем" остается 3,2 миллиарда гривен.

Напомним, предприятия возобновляемой энергетики подают иски о невыполнении государством своих обязанностей по оплате за произведенную "зеленую" электроэнергию и кроме "Государственного покупателя" суды начали привлекать в качестве ответчика также Кабинет министров Украины, как сторону, что подписывала меморандум с инвесторами в возобновляемую энергетику.

Как сообщалось, правительство в декабря 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЕКП решила утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность.

16 декабря НКРЕКП отправила "Гарантированно покупателю" письмо с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЕКП устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЕКП выполнить условия и обязательства в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанного ими в июне 2020 года.