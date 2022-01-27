'ФОПы' уплатили рекордную за 5 лет сумму единого налога

В Украине физические лица-предприниматели ("ФОПы") заплатили в 2021 году 34,8 млрд грн единого налога. Это не только превышает показатель 2020 года на 7,2 млрд грн, когда с "ФОПов" было собрано 27,6 млрд грн, но и является рекордом за последние 5 лет.

Об этом сообщают аналитики платформы для работы с открытыми данными Опендатабот. Отмечсается, что ранее в качестве единого налога "ФОПы" уплачивали:

2016 год – 10,3 млрд грн;

2017 год – 15,4 млрд грн;

2018 год – 19,8 млрд грн;

2019 год – 24,9 млрд грн;

2020 год – 27,6 млрд грн.

"Рекорд объясняется как увеличением дохода "ФОПов", так и ростом количества новых предпринимателей. А также тем, что открытые "ФОПы" стали реже закрываться", – объясняют рекордный сбор единого налога с "ФОПов" аналитики.

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Единый налог – это главный налог для "ФОПов", введенный для упрощения ведения бизнеса и снижения налоговой нагрузки. Возможность перейти на упрощенную систему предусмотрена для физлиц-предпринимателей и юрлиц, масштабы деятельности которых не превышают определенные законом рамки по максимальному объему доходов и числу работников.

Последние инициативы по фискализации, в частности обязательное использование РРО/ПРРО (регистраторы расчетных операций/программные – на телефоны или кассовые аппараты), прежде всего, направлены на выявление реального объема доходов предпринимателей. А также соблюдение ими законности использования упрощенной системы.

Количество "ФОПов" в Украине рекордно выросло

Несмотря на жалобы и угрозы закрыться от "ФОПов" из-за необходимости установить РРО, в 2021 году их количество выросло на 83 257 (+4% к уровню 2020 года). Это – рекордный показатель за последние 5 лет. Общее число "ФОПов" насчитывает уже почти 2 млн предпринимателей.

Самой активной группой частных предпринимателей в 2021 году стали IT-"ФОПы". Их доля общего прироста среди всех компаний составила более половины – 53%.

"IT-сфера выросла за год на 44,5 тыс. "ФОПов"-программистов (+26%). Таким не может похвастаться ни один вид деятельности", – отмечают аналитики. Далее идут:

бизнес, предоставляющий информационные услуги, +9 тыс. предпринимателей, или +24%;

"ФОПы" кафе и ресторанов, +6 тыс. предпринимателей, или +10%.

А вот число предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, выросло на 7 тысяч. Впрочем, они составляют всего 1% от общего количества.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "ФОПы" 3 группы упрощенной системы налогообложения (объем дохода которых не превышает 1 167 размеров минимальной зарплаты, в 2021 году – 7 002 000 грн) должны до 9 февраля подать налоговые декларации за 2021 год. Сделать это можно онлайн. Однако перед этим стоит подготовить все необходимые документы.