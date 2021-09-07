Из банка Жеваго исчезли $761 тыс. депозита Киево-Печерской Лавры: детали расследования

Из признанного банкротом банка "Финансы и кредит" (владелец – экс-нардеп, миллиардер Константин Жеваго) пропал депозит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры на сумму 761 тыс. долларов США. Досудебное расследование правоохранителей по этому делу продлили до 22 июля 2022 года.

Соответствующее постановление было принято Печерским райсудом Киева. Уточняется, что ходатайство подал следователь Главного следственного управления Национальной полиции. Суд удовлетворил его и разрешил расследованию по уголовному производству №12020000000000046 длиться еще год.

В материалах дела указано, что депозитом якобы мог завладеть владелец обанкротившегося финансового учреждения.

Речь идет о ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах или совершенное организованной группой). Санкция Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества.

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Известно, что представители Лавры в 2015 году, когда банк еще действовал, внесли в учреждение 761 тыс. долларов на депозит под 12,5%. Договор заканчивался 23.06.2015, после чего у вкладчика было право забрать деньги.

Однако доверенное лицо Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры так и не смогло получить вклад и начисленные проценты.

Как сказано в судебных материалах, владелец "Финансов и кредита" "начал избегать встреч и разговоров с наместником, несмотря на предыдущие обещания вернуть средства".

Лицензия у банка Жеваго была отозвана 17.12.2015, после чего начался процесс ликвидации финансового учреждения.

Как писал OBOZREVATEL: