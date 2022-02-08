Facebook и Instagram могут отключить в Украине и Европе? У Цукерберга дали ответ

В компании Meta, основателем и гендиректором которой является Марк Цукерберг, опровергли упоминание о возможном выходе из Европы, в частности и Украины, и заявили, что ежегодный отчет Комиссии по ценным бумагам и биржам с сообщением о подобном сценарии не является отражением планов. Ранее СМИ сообщали о том, что Instagram и Facebook могут прекратить работу в еврорегионе.

В Meta говорят, что возможность обрабатывать пользовательские данные между странами имеет решающее значение для ее бизнеса как в плане работы, так и для таргетинга рекламы. Об этом сообщает Мashable.

Как сообщалось в СМИ, Meta может прекратить работу Instagram и Facebook в Европе из-за правил ЕС об использовании данных. Сценарий прекращения работы соцсетей Meta в Европе описывается в том самом ежегодном отчете компании для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

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В Meta утверждают, что европейские законы, направленные на защиту конфиденциальности пользователей путем хранения их данных в пределах юрисдикции ЕС, могут привести к уходу Meta из Европы. Дело в том, что компания не смогла заключить новые соглашения об обмене данными.

Дина Эль-Кассаби, менеджер по коммуникациям Meta Policy, заявила, что у компании "нет абсолютно никакого желания и планов уходить из Европы"."Как и другие компании, мы следовали европейским правилам и полагаемся на стандартные договорные положения и соответствующие меры защиты данных для работы глобальной службы", – сказала она.

Напомним, акции материнской компании Facebook Meta начали стремительно падать в феврале, поскольку она переориентируется на метавселенную. Акции упали более чем на 20%. Помимо этого, в соцсети Facebook зафиксировали снижение числа ежедневных пользователей.

При этом платформа потеряла пользователей впервые за свою 18-летнюю историю – за последние три месяца 2021 года количество сократилось примерно на 500 тыс. пользователей, до 1,93 млрд (заходящих в сеть каждый день). Об этом говорится в материале The Washington Post.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, американские компании-гиганты доминируют в списке самых дорогих фирм в 2021 году. Так, аж 8 из 10 концернов из рейтинга – из США. Apple стала первой компанией, которая когда-либо преодолевала отметку в 3 трлн. Соответственно, она занимает первую строчку рейтинга.