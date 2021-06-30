Евросоюз введет новые экономические санкции против России: названа дата

Послы стран Европейского союза согласовали продление экономических санкции против РФ. Документ должен быть принят 12 июля.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter. "Послы ЕС дали зеленый свет экономическим санкциям в отношении России, как и ожидалось. Должен быть принят на встрече министров иностранных дел ЕС 12 июля", – написал он.

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Ранее сообщалось, что послы Евросоюза одобрили введение секторальных санкций против Беларуси. Документ опубликован 24 июня.

"Отраслевые санкции ЕС против Беларуси одобрены. Они нанесут удар по таким секторам, как нефтяная, калийная, банковская, табачная и надзорные технологии", – сообщил Джозвяк.

Как сообщал OBOZREVATEL, США и Канада вслед за ЕС расширили санкции против Беларуси за принудительную посадку самолета Ryanair и задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги. Соединенные Штаты ввели санкции против 16 граждан и 6 правоохранительных организаций. В свою очередь власти Канады объявили о новых санкциях в отношении 17 физических лиц и 5 организаций.