Еще 2 банка в Украине получили право кредитовать бизнес под госгарантии

Банки "Кредит Днепр" и "Пивденный" получили в общем 550 млн грн государственных гарантий на портфельной основе для кредитования субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства. Такой механизм был внедрен правительством еще в конце 2020 года для обеспечения частичного погашения долговых обязательств по портфелю кредитов, предоставляемых бизнесу уполномоченными банками.

Соответствующий проект постановления принят на заседании Кабинета министров в среду, 16 февраля. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания на официальном YouTube-канале.

Документ разработали в Министерстве финансов. Цель – расширить доступ к кредитованию для тех субъектов хозяйствования, которые не имеют достаточного для банков обеспечения по займам, и минимизировать кредитные риски для банков в связи с невозвращением кредитов заемщиками.

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Для эти целей Кабмин выделил банку "Кредит Днепр" 375 млн грн госгарантий, а банку "Пивденный" - 175 млн грн. В пояснительной записке к документу отмечается, что эти учреждения прошли отбор для получения частичного гарантирования государством обязательств по портфелю кредитов для микро-, малых и средних предприятий.

Напомним, 14 июля 2021 года Кабмин принял постановление "Некоторые вопросы предоставления государственных гарантий на портфельной основе". Им, среди прочего, предусмотрен порядок отбора банков, имеющих право получать такие гарантии, и условия их предоставления.

Так, банками-кредиторами могут быть банки, которые соответствуют ряду требований, в частности:

составляют отчетность в соответствии с международными стандартами;

не отнесены к категории неплатежеспособных и/или проблемных;

не имеют просроченной задолженности перед государственным бюджетом;

придерживаются требований, установленных НБУ относительно формирования и хранения резервов и имеют работающий гривневый кредитный портфель клиентов микро-, малого и - среднего бизнеса не меньше, чем 500 млн гривен.

Проверку правильности полученных от банков документов, оценку и мониторинг портфеля кредитов и пр. проводит АО "Укрэксимбанк" как агент гаранта.

В кредитный портфель, который обеспечивается госгарантиями, могут включаться кредиты, которые соответствуют следующим критериям:

выдаются субъектам микро, малого и среднего предпринимательства, которые ведут хоздеятельность больше года и не являются банкротами;

предоставляются на финансирование инвестиционного проекта, а также на рефинансирование задолженности по другим кредитам (включая кредиты по программе "5-7-9");

предоставляются в гривне сроком от 1 до 10 лет в сумме не больше 100 млн. грн;

предоставляются на незапрещенную законодательством деятельность.

Госгарантии на портфельной основе предоставляются сроком до 5 лет. При этом государственной гарантией обеспечивается до 50% долговых обязательств по портфелю кредитов и до 70% по каждому отдельному кредиту.

В конце 2021 года Кабмин уже предоставил государственные гарантии 12 банкам, прошедшим отбор в установленном порядке. Также был определен предельный размер таких гарантий для каждого отдельного банка-кредитора, в частности:

Ощадбанк – 2 млрд грн;

Приватбанк – 2 млрд грн;

Укргазбанк – 1,5 млрд грн;

Укрэксимбанк – 1 млрд грн;

ТАСкомбанк – 600 млн грн;

ОТП Банк – 500 млн грн;

Пирэус Банк – 139 млн грн;

банк "Альянс" – 100 млн грн;

Кредитвест Банк – 95 млн грн;

Коммерческий индустриальный банк – 90 млн грн;

Асвио Банк – 30 млн грн;

МТБ банк – 30 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, банк "Кредит Днепр" предлагает представителям малого и микробизнеса кредитное финансирование на сумму до 30 млн грн. при наличии обеспечения, а беззалоговый кредит банк выдает на сумму до 10 млн грн. Новая линейка кредитных продуктов для малого и микробизнеса позволяет получить целевые кредиты на приобретение транспортных средств и оборудования, а также финансирование на пополнение оборотных средств сроком до 5 лет.