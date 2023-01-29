Энергосистему нельзя вернуть в нормальное состояние без решения финансовых проблем энергорынка, - 'Центр исследований энергетики'

Решение финансовых проблем в энергетическом секторе является одним из важнейших условий восстановления нормальной ситуации в энергосистеме.

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Об этом сообщил директор "Центра исследований энергетики" Александр Харченко.

"Очевидно, что сейчас нужна электроэнергия, но сколько это стоит и кто заплатит, ведь стоимость электроэнергии дороже, и надо ответить на вопрос: кто оплатит импорт? В Украине уже катастрофическая ситуация с финансами, рынок несбалансирован абсолютно, ПСО создали ситуацию, когда рынок электрической энергии несбалансирован, долги растут, и эту проблему нужно решать, без этого привести к нормальной ситуации электроэнергетику не удастся", - сказал он.

Харченко отметил, что в результате вражеских атак пострадали тепловые электростанции, а также распределительные сети атомных электростанций. Поэтому возник дефицит генерации и передачи электроэнергии, которые влияют на отключение света у потребителей.

Напомним, Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) отмечает, что для скорейшего восстановления поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры необходимо обеспечить финансовый баланс энергорынка.

Также советник премьер-министра и руководитель "Центра экономического восстановления" Кирилл Криволап считает, что энергетическим компаниям необходима ликвидность и нормальное функционирование энергорынка, чтобы они могли построить новую и современную энергосистему.