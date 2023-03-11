Энергосистема выживет, если будет обеспечен финансовый баланс энергорынка, – вице-президент Energy Club

С начала полномасштабного вторжения спрос на электроэнергию снизился, а структура потребления изменилась. Это привело к финансовому дисбалансу на рынке электроэнергии, заявил вице-президент ассоциации энергетических компаний Energy Club Максим Белявский.

Видео дня

Он считает, что при текущем балансе генерации текущие цены на электроэнергию не покрывают всех потребностей в ремонте энергосистемы.

"Спрос на электроэнергию уменьшился примерно на 35%, а структура потребителей изменилась –- наибольшая часть теперь принадлежит домохозяйствам, которым электроэнергия отпускается по льготной цене", – сказал Белявский.

По его словам, для выживания энергосистемы нужно обеспечить финансовую ликвидность энергорынков и устранить существовавшие до начала полномасштабного вторжения искусственные искажения. Также необходимо повысить культуру потребления электроэнергии и децентрализовать и диджитализировать объекты энергетики.

Напомним, председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что власти обсуждают отказ от ценовых ограничений (price-cap – ред.) на рынке электроэнергии, что позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию.