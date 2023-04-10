Экс-супруга Путина обогатилась на войне: ее организация увеличила прибыль на 140 млн рублей – СМИ

Бывшая жена российского диктатора Владимира Путина Людмила Очеретная обогатилась на войне в Украине. Ее микрофинансовая организация за год увеличила прибыль на 140 млн рублей.

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Связанная с Очеретной компания CarMoney по итогам 2022 года заработала рекордные 391,3 млн рублей, сообщает Telegram-канал "Можем объяснить", связываемый с журналисткой Ксенией Собчак. Чистая прибыль фирмы выросла на 66% по сравнению с мирным временем, следует из отчетности, просмотренной ресурсом. CarMoney выдает ссуды под залог авто.

Очеретная лично получила от CarMoney 58 млн рублей в прошлом году, говорится в аудиторском заключении к финансовой отчетности. Выплаты были произведены через владельца микрофинансовой организации – кипрский офшор Carmoney CY LTD. Он контролируется компанией "Меридиан", 99% в которой принадлежат именно Очеретной.

При этом за два дня до Нового года офшор перестал быть владельцем CarMoney. Компания пошла в юрисдикцию РФ, а новым собственником стало ООО "Смарттехгрупп". Таким образом решили избежать экономических санкций, введенных Европейским Союзом (Очеретная находится под ограничениями некоторых стран).

Бывшая супруга диктатора могла сохранить за собой контроль над фирмой. Гендиректор нового владельца CarMoney – ее давний финансовый партнер Антон Зиновьев. Вместе с Очеретной он владеет бизнесом по аренде смартфонов "Запросто".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, друг Путина, олигарх Юрий Ковальчук "отжал" у бывшей первой леди Людмилы Путиной часть бизнеса. Речь идет о фирме "Интерлин", на которую оформлены ее виллы в Калининграде.

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