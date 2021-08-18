Экс-посол в США рассказал, можно ли остановить "Северный поток-2"

Украина должна бороться за остановку проекта "Северный поток-2" несмотря на заявления о том, что строительство почти завершено. При этом достройку газопровода уже вряд ли получится остановить.

Об этом рассказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый, пишет "24 канал". По его словам, главной задачей спецпредставителя США по вопросам энергетики Амоса Хохштейна (в обязанности которого входит и работа по "Северному потоку-2") будет не допустить того, чтобы российское правительство использовало этот проект в качестве энергетического оружия.

Однако "Северный поток-2" на это и ориентирован. "При этом мы должны прекрасно понимать, что надо бороться за это, но достройку сейчас вряд ли удастся остановить", – заключил Чалый.

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Ранее сообщалось, что строительство газопровода "Северный поток-2" должно завершиться на следующей неделе. В России отметили, что проектная компания Nord Stream 2 практически достроила его последние километры.

"Северный поток-2" – газопровод из России в ФРГ через Балтийское море. Он является расширением "Северного потока" и проходит через экономические зоны и воды Германии, Дании, РФ, Финляндии и Швеции. Как ранее писал OBOZREVATEL, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен назначил Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности. Он ранее входил в набсовет НАК "Нафтогаз Украины".