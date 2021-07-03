Экология ничего не выиграет от повышения налогов, если эти средства не будут тратиться на модернизацию промышленности, – эколог

Средства от эконалога должны иметь целевое назначение и направляться на экомодернизацию промышленности, иначе повышение ставок не приведет к улучшению экологической ситуации, деньги просто будут растворяться в бюджете. Об этом заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок на пресс-конференции, посвященной "зеленому" курсу Украины.

"Всем экологическим платежам нужно вернуть целевое использование. Если не будут средства размываться в бюджете, если не будет непрозрачной системы. Потому что сейчас очень трудно понять, куда тратятся эти средства", - рассказала Цыганок.

Только после этого, по мнению эколога, можно повышать ставки экологических налогов. И в таком случае средства действительно будут работать на улучшение экологической ситуации в стране.

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"Далее поэтапный рост ставок этих платежей. Только в таком формате, когда это прогнозируемо, а это не точечно, одномоментно. А потом эти средства где-то растворились в бюджете, и возникает вопрос: а что выиграла от этого окружающая среда", - пояснила Цыганок.

Она отметила, что сейчас правительство предложило повысить экологический налог (законопроект 5600), но не изменило систему использования средств, которая является неэффективной.

"Сейчас мы видим такой странный текст закона 5600. Там рост ставок в условиях неизмененной системы. То есть, мы понимаем, что ставки будут расти, а куда эти средства будут снова тратиться? Вероятно, на пополнение бюджета. Просто надо честно сказать, что да, с помощью этих платежей мы будем пополнять бюджет, но речь о качестве окружающей среды не идет ", - подытожила Цыганок.

Ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что для проведения экомодернизации промышленности необходимы инвестиции, финансовые стимулы и помощь от государства, а не увеличение налогового давления на предприятия.

В то же время экс-премьер, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах заявил, что принятие законопроекта о промышленных выбросах (№4167) в существующем виде нанесет удар по предприятиям и углубит промышленный кризис.

Напомним, 21 мая Верховная Рада во второй раз провалила законопроект о предотвращении, уменьшение и контроля загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности (№4167), его отправили на доработку.