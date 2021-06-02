Дубилета заочно арестовали по делу ПриватБанка

Высший антикоррупционный суд в среду, 2 июня, заочно арестовал бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета. Его подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн финучреждения перед национализацией в конце 2016 года.

Подозреваемый находится не в Украине и объявлен в международный розыск, меру пресечения ему назначили заочно "до момента его фактического задержания и доставки к месту уголовного производства". Об этом сообщил "Центр противодействия коррупции" в Telegram.

Видео дня

Дополняется...