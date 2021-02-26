Доказательства нарушений в ПриватБанке заняли 22 коробки, – Рожкова

Материалы расследования нарушений в ПриватБанке, которое проводило международное агентство Kroll, поместились в 22 коробки. Речь идет о периоде до национализации финучреждения.

Об этом 26 февраля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова. Она уточнила, что документы приходилось вывозить автомобилем (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Речь идет о заключениях и различных схемах, которые в итоге передали правоохранительным органам.

"Расследование Kroll охватило десятилетний период работы ПриватБанка до национализации. И оно подтвердило наши выводы. Не просто подтвердило, друзья. Это 22 коробки документов, доказательств, первичных документов, заключений, различных схем, которые мы передали в правоохранительные органы. Я просто смотрела, как их вывозили – это не в руках вынести, была задействована огромная машина", – отметила Рожкова.

Заместитель главы НБУ уточнила, что расследование Kroll длилось более полутора лет, и его результат может быть не окончательным.

Напомним, что ПриватБанк 21 декабря 2016 года перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале.

Как сообщал OBOZREVATEL, международное детективное агентство Kroll установило, что финучреждение стало объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.