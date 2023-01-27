Dnipro-M анонсировал продажу генераторов по сниженной цене

Проблема с электроэнергией и срочная потребность в генераторах, к сожалению, остаются актуальными и в начале 2023 года. Нашли для вас выгодное решение — бензогенераторы от Dnipro-M. Во-первых, они снова в наличии, во-вторых, бренд анонсировал их продажу по сниженной цене. Есть варианты как для частного дома и дачи, так и для коммерческих предприятий.

Можно купить генератор бензиновый Dnipro-M:

GX-70E — со скидкой 8 901 грн;

GX-30 — со скидкой 4 500 грн;

GX-50E — со скидкой 8 055 грн;

GX-25 — со скидкой 4 197 грн;

GX-30E — со скидкой 5 355 грн.

Текущие скидки действуют до 31 января или окончания запасов товара. Поспешите — генераторы пользуются повышенным спросом.

Какой бензогенератор Dnipro-M выбрать

В ассортименте бренда генераторы различной мощности — можно подобрать оптимальную модель с учетом своих потребностей.

Генератор бензиновый GX-70E

Модель имеет мощность 7 кВт — этого достаточно для освещения большого частного дома, использования коммерческими предприятиями. Можно одновременно подключать до 12 бытовых электроприборов (в зависимости от пусковой мощности) или 6 единиц электроинструмента. Может непрерывно работать до 7 часов, потребление топлива — 372 г/кВт*ч. Благодаря функция AVR имеет возможность подключения чувствительных приборов, например, холодильника, бойлера, насоса и т.д.

Генератор бензиновый GX-30

Обладает номинальной мощностью 3 кВт — способен обеспечить автономность освещения и приборов на даче или в частном доме. Мощности достаточно, чтобы одновременно подключить холодильник, микроволновую печь, водяной насос, ноутбук и зарядку телефона. Оборудован стабилизатором напряжения. Генератор может непрерывно работать до 12 часов, потребление топлива — 395 г/кВт*ч. Невысокий уровень шума во время работы.

Генератор бензиновый GX-50E

Мощности 5 кВт достаточно для освещения дачи и работы бытовых приборов: холодильника, микроволновой печи, ПК, телефона и т.д. Оснащен функцией AVR. Генератор способен работать до 10 часов без остановки, потребление топлива — 372 г/кВт*ч.

Генератор бензиновый GX-25

Благодаря номинальной мощности 2,5 кВт генератор обеспечит автономность бытовых приборов на даче или в частном доме. Показатели напряжения остаются стабильными даже в условиях резкого изменения нагрузки. Оборудование может работать до 12 часов без перерыва, потребление топлива — 395 г/кВт*ч. Низкий уровень шума во время работы.

Генератор бензиновый GX-30E

Номинальной мощности 3 кВт хватит для освещения дачи и работы бытовых приборов (холодильника, зарядки телефона, ноутбука, микроволновой печи и т.д). Работа до 12 часов без остановки, потребление топлива — 360 г/кВт*ч. Уровень шума при работе составляет всего 69 dB.

Больше особенностей каждой модели на официальном сайте бренда. Купить бензиновый генератор со скидкой можно на сайте или в салонах мастерства по всей стране.