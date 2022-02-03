Дмитрия Дубилета обвинили в краже интеллектуальной собственности Monobank: юристы направили уведомление. Документ

Дмитрий Дубилет и его компания "Финтех Ферма" получили уведомление о подозрении в краже интеллектуальной собственности. Он поступило от британских адвокатов Fintech Band – собственника Monobank.

Документ обнародовали "Українські новини". Речь идет о создании Leobank в Азербайджане, который называют клоном Monobank (чтобы посмотреть фото документа, доскролльте страницу до конца).

В уведомлении сказано, что:

платформа онлайн-банкинга Leobank предлагает те же функции, что и платформа Monobank;

Leobank использует те же цветовые решения и имеет такой же интерфейс как у Monobank;

Leobank использовал в своей рекламе изображение банковской карты с номером карты Monobank.

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От Дубилета требуют пояснений. В противном случае адвокаты заявили, что передадут информацию в международные органы по борьбе с мошенничеством.

Как сообщал OBOZREVATEL, Leobank Дмитрий Дубилет, который был совладельцем Monobank, запустил в Азербайджане в декабре 2021 года. После этого юристы финучреждения начали подготовку к судебному процессу.

Напомним, что Monobank был запущен в Украине в 2017 году Дмитрием Дубилетом, Олегом Гороховским, Михаилом Рогальским.