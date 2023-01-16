Дизтопливо в Украине подорожало почти на 25 грн за год: в каких областях больше всего взлетели цены
В Украине за год цена дизельного топлива (ДТ) выросла примерно на 24,46 грн/л. Если еще 16 января 2022 стоимость 1 литра составляла 29,85 грн, то по состоянию на 16 января 2023-го – 54,31 грн.
OBOZREVATEL провел анализ средних цен на АЗС в Украине на основе данных сайта "ВСЕ АЗС". Мониторинг цен осуществлен в сетях "Укрнафта", БРСМ-Нафта, АМІС, "Авиас", ОККО, WOG, SHELL, ОВИС, "Укргаздобыча", SUN OIL, MANGO, Marshal, "Укр-Петроль", "Авантаж-7" и др.
Наиболее дорогое ДТ продается в Донецкой области. В этом регионе стоимость литра составляет 57 грн, а годовое подорожание достигает 28,70 грн. На втором, третьем и четвертом месте идут Одесская (55,25 грн/л), Луганская (55 грн/л) и Николаевская (55 грн/л) области соответственно.
Сколько стоит дизтопливо в регионах Украины?
- Донецкая область – 57 грн (+28,70 грн);
- Одесская – 55,25 грн (+24,51 грн);
- Луганская – 55 грн (+26,55 грн);
- Херсонская – 55 грн (+25,17 грн);
- Николаевская – 54,75 грн (+23,90 грн);
- Полтавская – 54,75 грн (+27,30 грн);
- Харьковская – 54,75 грн (+24,01 грн);
- Черкасская – 54,75 грн (+24,01 грн);
- Львовская – 54,65 грн (+23,8 грн);
- Днепропетровская – 54,50 грн (+24,97 грн);
- Киевская – 54,50 грн (+23,76 грн);
- Житомирская – 54,25 грн (+24,42 грн);
- Ровенская – 54,25 грн (+24,17 грн);
- Тернопольская – 54,25 грн (+24,55 грн);
- Кировоградская – 54 грн (+24,42 грн.);
- Сумская – 54 грн (+23,31 грн);
- Хмельницкая – 54 грн (+23,26 грн);
- Черниговская – 54 грн (+26,92);
- Волынская – 53,90 грн (+24,32 грн);
- Винницкая – 53,60 грн (+23,77 грн);
- Закарпатская – 53,55 грн (+23,85 грн);
- Ивано-Франковская – 53,50 грн (+23 грн);
- Запорожская – 53 грн (+22,25 грн);
- Черновицкая – 52,30 грн (+22,22 грн).
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине бензин А-95 в среднем стоит на заправках 50,67 грн/литр. Для сравнения ровно год назад стоимость составляла 29,68 грн. То есть годовое удорожание бензина достигает 20,99 грн.
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