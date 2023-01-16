Дизтопливо в Украине подорожало почти на 25 грн за год: в каких областях больше всего взлетели цены

В Украине за год цена дизельного топлива (ДТ) выросла примерно на 24,46 грн/л. Если еще 16 января 2022 стоимость 1 литра составляла 29,85 грн, то по состоянию на 16 января 2023-го – 54,31 грн.

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OBOZREVATEL провел анализ средних цен на АЗС в Украине на основе данных сайта "ВСЕ АЗС". Мониторинг цен осуществлен в сетях "Укрнафта", БРСМ-Нафта, АМІС, "Авиас", ОККО, WOG, SHELL, ОВИС, "Укргаздобыча", SUN OIL, MANGO, Marshal, "Укр-Петроль", "Авантаж-7" и др.

Наиболее дорогое ДТ продается в Донецкой области. В этом регионе стоимость литра составляет 57 грн, а годовое подорожание достигает 28,70 грн. На втором, третьем и четвертом месте идут Одесская (55,25 грн/л), Луганская (55 грн/л) и Николаевская (55 грн/л) области соответственно.

Сколько стоит дизтопливо в регионах Украины?

Донецкая область – 57 грн (+28,70 грн);

Одесская – 55,25 грн (+24,51 грн);

Луганская – 55 грн (+26,55 грн);

Херсонская – 55 грн (+25,17 грн);

Николаевская – 54,75 грн (+23,90 грн);

Полтавская – 54,75 грн (+27,30 грн);

Харьковская – 54,75 грн (+24,01 грн);

Черкасская – 54,75 грн (+24,01 грн);

Львовская – 54,65 грн (+23,8 грн);

Днепропетровская – 54,50 грн (+24,97 грн);

Киевская – 54,50 грн (+23,76 грн);

Житомирская – 54,25 грн (+24,42 грн);

Ровенская – 54,25 грн (+24,17 грн);

Тернопольская – 54,25 грн (+24,55 грн);

Кировоградская – 54 грн (+24,42 грн.);

Сумская – 54 грн (+23,31 грн);

Хмельницкая – 54 грн (+23,26 грн);

Черниговская – 54 грн (+26,92);

Волынская – 53,90 грн (+24,32 грн);

Винницкая – 53,60 грн (+23,77 грн);

Закарпатская – 53,55 грн (+23,85 грн);

Ивано-Франковская – 53,50 грн (+23 грн);

Запорожская – 53 грн (+22,25 грн);

Черновицкая – 52,30 грн (+22,22 грн).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине бензин А-95 в среднем стоит на заправках 50,67 грн/литр. Для сравнения ровно год назад стоимость составляла 29,68 грн. То есть годовое удорожание бензина достигает 20,99 грн.

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