Некоторым украинцам разрешили выходить на пенсию досрочно: кто получил такое право и на каких условиях

Лица, уволенные по инициативе работодателя, а также многодетные матери (отцы) и родители, воспитывающие детей с инвалидностью либо с тяжелым редким заболеванием, получили право выходить на пенсию досрочно. Главное условие – наличие минимального страхового стажа, а в некоторых случаях важен также и возраст.

Такие новшества содержит законопроект № 4668, который принят Верховной Радой во втором чтении и в целом 15 февраля. Сейчас документ направлен на подпись главе парламента, после чего будет передан на подпись президенту Украины. Закон вступит в силу на второй день после его опубликования.

Согласно пояснительной записке к документу, он разработан с целью усовершенствования пенсионного законодательства и устранения ряда проблем в этой сфере. К таким относится, среди прочего, вопрос досрочного выхода на пенсию для отдельных категорий граждан при наличии определенных оснований.

Видео дня

В частности, выйти на пенсию до достижения пенсионного возраста (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин) теперь могут:

1) лица, трудовой договор с которыми расторгнут по инициативе работодателя (но не более чем за 1,5 года до достижения пенсионного возраста), в связи реорганизацией, ликвидацией, банкротством и последующим сокращением работников, а также по причине несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья.

Основные условия:

регистрация лиц в государственной службе занятости и отсутствие подходящей для них работы (в случаях сокращения);

наличие страхового стажа, необходимого для назначения пенсии в минимальном размере (30 лет для мужчин и 35 лет для женщин);

2) многодетные матери (отцы), которые воспитали до шестилетнего возраста пятерых или более детей. Главные условия в этом случае – достижение возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин, а также наличие не менее 15 лет страхового стажа для женщин и 20 лет для мужчин;

3) матери (отцы) лиц с инвалидностью с детства при условии достижения ими возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин, а также наличия не менее 15 лет страхового стажа для женщин и 20 лет для мужчин. Важно отметить, что принятым законопроектом повышен предельный возраст ребенка с инвалидностью – с 16 до 18 лет;

4) матери (отцы) детей, больных тяжелым редким заболеванием, но которым не установлена инвалидность. К таковым относятся дети, которые:

имеют тяжелое перинатальное поражение нервной системы, тяжелый врожденный порок развития, редкое орфанное, онкологическое, онкогематологическое заболевание;

болеют на детский церебральный паралич, тяжелое психическое расстройство, сахарный диабет I типа, острое или хроническое заболевание почек IV степени;

получили тяжелую травму, которая требует трансплантации органа, паллиативной помощи.

В этом случае условия для досрочного выхода на пенсию аналогичны предыдущим:

достижение возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин;

наличие не менее 15 лет страхового стажа для женщин и 20 лет для мужчин.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, этим же законопроектом № 4668 парламентарии возобновили индексацию пенсий, которые назначаются по "специальным" пенсионным программам. В частности, речь идет о военнослужащих, госслужащих и ученых. Кроме того, на законодательном уровне установлена дата ежегодной индексации пенсионных выплат в стране – 1 марта. Ранее дату массового повышения пенсий каждый год утверждал Кабмин.

Также сообщалось, что в среду, 16 февраля, Кабмин принял постановление о масштабном перерасчете пенсий в Украине. Выплаты проиндексируют на 14% в связи с повышением показателя средней заработной платы, учитываемой для исчисления страховых пенсий. Кроме того, будет повышен размер минимальной пенсии и компенсационные выплаты для наиболее уязвимых слоев населения.