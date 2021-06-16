Деньги от растаможки 'евроблях' потратят на вакцины, – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у правительства есть договоренность на поставку 40 млн доз вакцин против COVID-19. При этом часть денег возьмут из выделенных средств на растаможивания "евроблях".

Об этом сообщил премьер во время заседания правительства 16 июня, транслируемого на канале Кабмина в YouTube. "У нас есть договоренность на поставку 40 млн доз вакцин в 2021-м. Часть проплатили, по части вносим авансы. Кабмин предлагает дополнительно выделить 1,4 млрд грн на закупку вакцин. Сегодня соответствующий законопроект утвердим и передадим парламенту. Они будут получены в спецфонд бюджета от растаможки машин на "евробляхи", – сказал Шмыгаль.

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Кроме того, уже работает более 50 центров массовой вакцинации в Украине. Ежедневно делают практически 50 тысяч прививок, сообщается в Telegram-канале Дениса Шмыгаля.

"Согласно социологии, количество тех, кто хочет и готов вакцинироваться, постоянно растет. В Украину поступают только безопасные и полностью проверенные вакцины, которые используют в развитых странах. Сегодня мы примем решение, которое позволит семейным врачам выдавать справки, удостоверяющие прохождение полного курса вакцинации", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за 5 месяцев 2021 года Украина потратила на борьбу с коронавирусом 19,5 млрд грн. Так, 8,3 млрд грн выделили учреждениям здравоохранения за предоставленные услуги по стационарной медпомощи и вакцинации населения в рамках программы медицинских гарантий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЮНИСЕФ доставил в Украину 117 000 доз вакцины от СОVID-19 производства Pfizer-BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX. В течение этой и в начале следующей недели ожидается еще 356 850 доз.