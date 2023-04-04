Дебетовая карта всеКАРТА и кредитка всеМОЖУ от ПУМБ – лучшие банковские карты года по версии ежегодной премии FinAwards 2023
Несмотря на войну, ПУМБ продолжает делать все, чтобы сервисы банка были одними из лучших для украинцев. Эксперты премии FinAwards 2023 отметили банк в 5 номинациях. Цель ежегодной премии FinAwards, учредителями которой являются издания Минфин и Finance.ua, состоит в оценке лучших финансовых решений и компаний с высоким качеством обслуживания в финансовом секторе.
ПУМБ получил две золотые награды в категориях: "Лучшая платежная карта" за дебетовую карту всеКАРТА и "Лучшая кредитная карта" за кредитную карту всеМОЖУ.
По словам Дмитрия Коваля, директора Департамента-Трайба некредитных продуктов ПУМБ, награда этого года чрезвычайно почетна для банка, ведь оценивался результат тяжелого и непредсказуемого военного 2022 года: "Мы делали все, чтобы оставить привычные и комфортные для наших клиентов условия пользования нашими продуктами. Мы не только сохранили тарифы всеКАРТА - бесплатное открытие и обслуживание карты, переводы без комиссии на карты любых банков Украины в гривне в ПУМБ Online, но и добавили новые сервисы: возможность открытия карты онлайн в приложении и получение в ближайшем отделении Новой Почты, получение выплат от Фонда гарантирования вкладов в приложении, получение выплат от международных фондов на карту ПУМБ в приложении. Мне очень приятно, что наши усилия по поддержке клиентов и сотрудников были отмечены банковским рынком, ведь награда FinAwards – это микс экспертных и клиентских мнений".
Также банк получил серебро в номинации "Лучший банк для клиентов МСБ". Награда в категории – знак банка как ответственного и надежного партнера для МСБ-клиентов. В течение всего прошлого года ПУМБ не только продолжал финансировать украинский бизнес, но и внедрял дистанционные услуги и сервисы, а также создал новый тарифный пакет для вынужденно перемещенного бизнеса – "ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА", условия которого учитывают все насущные потребности релоцированного бизнеса и помогают в работе МПБ на безопасной территории.
Кроме этого, жюри конкурса высоко оценило условия кредита наличными всеЯСНО (серебро категории "Лучший кредит наличными").
Ксения Сикорская, маркетинг – директор ПУМБ заняла второе место в категории "Лучший руководитель маркетинга".
Справка. FinAwards – ежегодный профессиональный конкурс. Банки оценивало экспертное жюри, а также проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса. Учредители премии – сайты "Минфин" и finance.ua. Организатор – одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий – компания BankOnline. В этом году в Премии принимали участие 40 банков, 19 МФО и 12 страховых компаний, которые суммарно подали 285 заявок на номинации.