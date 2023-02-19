Чтобы пройти следующую зиму, необходимо решить финансовые проблемы в энергетике, – Центр Разумкова

Следующая зима будет не менее сложной, чем в этом году, и чтобы подготовиться к ее прохождению, необходимо решить проблему финансовой ликвидности на рынке электроэнергии, заявил ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский.

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"Впереди, действительно, завершение календарной зимы и впереди подготовка к новому отопительному сезону, которая будет не менее сложной, как была она, например, в прошлом марте, апреле, мае 2022 года", – сказал он.

Белявский отметил, что потенциальная угроза обстрелов остается, поэтому необходимо решить вопрос обеспечения финансовой ликвидности энергетических компаний. Он добавил, что также нужно продолжить работу энергетического "Рамштайна", чтобы Украина могла получать материальную помощь от мира.

Напомним, Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) отмечает, что для скорейшего восстановления поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры необходимо обеспечить ликвидность энергорынка.