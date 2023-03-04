Что делать, если продавцы завышают цены на "социальные" продукты: инструкция и список товаров
Украинцы имеют право обращаться с жалобами в случае, если заметили завышение цен на социально важные товары и продукты во время действия военного положения. Обращения нужно направлять в территориальные подразделения Госпродпотребслужбы.
Перечень таких подразделений и их контакты размещены на сайте ведомства по ссылке. В обращении обязательно нужно указать:
- свои данные: ФИО, адрес, номер телефона;
- название и адрес предприятия, которое завышает цены во время военного времени;
- суть обращения;
- приложить расчетный документ.
Список "социальных" товаров, цены на которые контролируются, утвержден Кабмином. В него входят:
- мука пшеничная, макаронные изделия, хлеб и батоны;
- крупы: гречневая и овсяная;
- мясо: свинина, говядина и куриные тушки;
- овощи: белокачанная капуста, репчатый лук, свекла, морковь, картофель;
- молоко, сливочное масло и сметана;
- куриные яйца;
- подсолнечное масло;
- кристаллический сахар;
- медпрепараты: этанол (96%), нестероидные противовоспалительные лекарственные средства (отечественные), антибактериальные лекарственные средства (отечественные);
- автомобильное топливо: бензин (А-92, А-95), дизтопливо, сжиженный автогаз.
При этом следует понимать, что к "социальным" относится далеко не каждый товар из указанной категории. Например, цены на крафтовый хлеб из пекарни не будут контролироваться, то же касается, к примеру, импортной овсянки или улучшенных марок бензина с присадками и т.д.
Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам экспертов, в Украине уже весной-2023 подорожает хлеб, при этом рост цены не будет значительным. Стоимость овощей снизится только ближе к лету, а в ближайшие три месяца цена останется высокой.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!