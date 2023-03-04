Что делать, если продавцы завышают цены на "социальные" продукты: инструкция и список товаров

Украинцы имеют право обращаться с жалобами в случае, если заметили завышение цен на социально важные товары и продукты во время действия военного положения. Обращения нужно направлять в территориальные подразделения Госпродпотребслужбы.

Видео дня

Перечень таких подразделений и их контакты размещены на сайте ведомства по ссылке . В обращении обязательно нужно указать:

свои данные: ФИО, адрес, номер телефона;

название и адрес предприятия, которое завышает цены во время военного времени;

суть обращения;

приложить расчетный документ.

Список "социальных" товаров, цены на которые контролируются, утвержден Кабмином. В него входят:

мука пшеничная, макаронные изделия, хлеб и батоны;

крупы: гречневая и овсяная;

мясо: свинина, говядина и куриные тушки;

овощи: белокачанная капуста, репчатый лук, свекла, морковь, картофель;

молоко, сливочное масло и сметана;

куриные яйца;

подсолнечное масло;

кристаллический сахар;

медпрепараты: этанол (96%), нестероидные противовоспалительные лекарственные средства (отечественные), антибактериальные лекарственные средства (отечественные);

автомобильное топливо: бензин (А-92, А-95), дизтопливо, сжиженный автогаз.

При этом следует понимать, что к "социальным" относится далеко не каждый товар из указанной категории. Например, цены на крафтовый хлеб из пекарни не будут контролироваться, то же касается, к примеру, импортной овсянки или улучшенных марок бензина с присадками и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам экспертов, в Украине уже весной-2023 подорожает хлеб, при этом рост цены не будет значительным. Стоимость овощей снизится только ближе к лету, а в ближайшие три месяца цена останется высокой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!