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Что делать, если продавцы завышают цены на "социальные" продукты: инструкция и список товаров

Ксения Капустинская
Рынки и компании
1 минута
1,4 т.
Цены на 'социальные' продукты контролируются

Украинцы имеют право обращаться с жалобами в случае, если заметили завышение цен на социально важные товары и продукты во время действия военного положения. Обращения нужно направлять в территориальные подразделения Госпродпотребслужбы.

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Перечень таких подразделений и их контакты размещены на сайте ведомства по ссылке. В обращении обязательно нужно указать:

  • свои данные: ФИО, адрес, номер телефона;
  • название и адрес предприятия, которое завышает цены во время военного времени;
  • суть обращения;
  • приложить расчетный документ.

Список "социальных" товаров, цены на которые контролируются, утвержден Кабмином. В него входят:

  • мука пшеничная, макаронные изделия, хлеб и батоны;
  • крупы: гречневая и овсяная;
  • мясо: свинина, говядина и куриные тушки;
  • овощи: белокачанная капуста, репчатый лук, свекла, морковь, картофель;
  • молоко, сливочное масло и сметана;
  • куриные яйца;
  • подсолнечное масло;
  • кристаллический сахар;
  • медпрепараты: этанол (96%), нестероидные противовоспалительные лекарственные средства (отечественные), антибактериальные лекарственные средства (отечественные);
  • автомобильное топливо: бензин (А-92, А-95), дизтопливо, сжиженный автогаз.

При этом следует понимать, что к "социальным" относится далеко не каждый товар из указанной категории. Например, цены на крафтовый хлеб из пекарни не будут контролироваться, то же касается, к примеру, импортной овсянки или улучшенных марок бензина с присадками и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам экспертов, в Украине уже весной-2023 подорожает хлеб, при этом рост цены не будет значительным. Стоимость овощей снизится только ближе к лету, а в ближайшие три месяца цена останется высокой.

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