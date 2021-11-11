Члены экокомитета EBA за год вложили в устойчивое развитие 22 млрд грн – GMK Center

Общие расходы на устойчивое развитие компаний – членов комитета Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) по промышленной экологии и устойчивому развитию, несмотря на пандемию, в 2020 году составили 22,1 млрд грн. Это на 28% больше, чем в 2019 году.

Об этом сообщил руководитель комитета, директор GMK Center Станислав Зинченко в ходе Дня устойчивого развития, организованного Ассоциацией, сообщила пресс-служба компании.

"Компании-члены комитета заинтересованы в развитии территорий и общин, где они ведут свою хозяйственную деятельность. Без устойчивого развития территорий и местных общин невозможно развитие предприятий. Поэтому компании на своем уровне инициируют активность в этой сфере, что является залогом устойчивого развития на уровне государства", – подчеркнул Зинченко.

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Хотя ООН выделяет 17 целей устойчивого развития, некоторые из них на практике пересекаются, поэтому деятельность компаний в этом направлении можно сгруппировать по четырем основным направлениям:

защита окружающей среды;

развитие местных общин;

инвестиции в здравоохранение;

образование и развитие персонала.

По данным опроса ЕВА, которые представил Станислав Зинченко, расходы крупного бизнеса на природоохранную деятельность в 2020 году увеличились на 21,6% по сравнению с 2019 годом и составили 15,2 млрд грн. При этом 7,5 млрд грн пришлось на капитальные инвестиции, а 7,7 млрд грн – на текущие затраты. В минувшем году компании – члены комитета реализовали 46 инвестиционных проектов экологического направления. Среди основных направлений инвестиций – охрана атмосферного воздуха, очищение обратных вод, обращение с отходами.

Кроме того, оба предыдущих года компании платили по 10,8 млрд грн экологического налога.

"В Украине экологический налог – это дополнительная нагрузка на бюджет компаний, поскольку он не используется для стимулирования экологических инвестиций. За счет экологического налога можно увеличить расходы на природоохранную деятельность в 1,5-2 раза", – подчеркнул Зинченко.

Компании также инвестируют свои средства в развитие местных общин. В 2020 году общая сумма инвестиций составила 1,2 млрд грн. Это на 41% больше, чем в 2019 году. Крупный бизнес вкладывает средства в строительство и реконструкцию дорог, жилых домов и близлежащих территорий, объектов здравоохранения, учебных заведений, других социально-культурных объектов. Такие инвестиции обеспечивают благоприятную среду для жизнедеятельности работников, членов их семей и других жителей.

Общие расходы компаний – членов экокомитета ЕВА на борьбу с коронавирусом в 2020 году составили 1,4 млрд грн. С начала пандемии коронавируса компании поддерживали больницы и снабжали своих работников необходимыми средствами защиты.

Еще одним направлением инвестиций в рамках целей устойчивого развития являются инвестиции в образование и повышение квалификации работников. Это способствует обеспечению всеобъемлющего и справедливого качественного образования. В 2020 году компании инвестировали в развитие персонала 4,3 млрд грн. В современных условиях развитие персонала – необходимое условие обеспечения конкурентоспособности, поэтому эти инвестиции будут продолжаться, – сказано в ходе презентации результатов опроса ЕВА.

Как сообщал GMK Center, в Киеве прошел День устойчивого развития ЕВА. Топ-менеджеры ведущих бюджетообразующих предприятий Украины вместе с представителями Европейского Союза, народными депутатами, представителями профильных министерств, а также международные эксперты ПРООН и Глобального договора ООН обсуждают состояние реализации Целей устойчивого развития ООН в Украине.