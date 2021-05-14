Членам набсовета 'Нафтогаза' предложили остаться еще на год, – Шмыгаль

Кабинет министров предложил наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины" остаться еще на год. При чем в это время хотят провести конкурс в набсовет и на главу правления компании.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба правительственного портала. Отмечается, что 13 мая, состоялась встреча представителей правительства и Офиса президента с членами набсовета "Нафтогаза".

"Членам Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" поступило предложение от акционера остаться на год. За это время мы проведем прозрачный и публичный отбор кандидатов в новый наблюдательный совет, а уже после этого конкурс на нового СЕО компании. Правительство готово предпринять шаги на встречу ради того, чтобы обеспечить стабильность компании в этот переходный период", – сказал премьер.

Шмыгаль добавил, что на встрече также они обсудили возможность присоединения к набсовету представителя США. Он отметил, что правительство будет надеяться на положительное решение совета.

Ранее Денис Шмыгаль заявил, что увольнение Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза" имеет целый ряд причин: политические, юридические и экономические. Одна из главных – провал финансового плана предприятия. Так, в конце прошлого года, когда уже было известно о проблемах в связи с коронавирусом, руководство компании утвердило финансовый план с 11,5 млрд грн прибыли, а в результате показало 19 млрд грн убытков.

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