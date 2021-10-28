Частные ТЭС в октябре импортировали в 6 раз больше угля, чем государственные – Минэнерго

Частные тепловые электростанции в октябре импортировали 186 тыс. т угля, что более чем в 6 раз больше государственных ТЭС.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики, пишет УНИАН.

"В этом месяце "Центрэнерго" импортировало 30,1 тысячи тонн угля. На сегодняшний день общий объем импорта за октябрь угля составляет 216,5 тысяч тонн", – сообщило ведомство.

В ноябре Минэнерго ожидает рост импорта угля 2,5 раза до 562 тыс. т. Основной объем ожидается на частные ТЭС. Всего, по данным Минэнерго, с начала октября на государственные ТЭС поступило лишь 258 тыс. т угля, в то время как на частные – 1,1 млн тонн.

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Напомним, с 1 ноября Украина возобновит импорт электроэнергии из России и Беларуси из-за остановки государственных ТЭС, которые остались без угля.

Начиная с августа все государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне. Из 23 государственных блоков работает только 3. Частные компании несут нагрузку 27-29 блоками ежедневно.

Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь. В августе ситуация стабилизировалась и частные ТЭС начали импортировать уголь.