Cенниченко о старте большой приватизации в Украине: государство будет регулировать, а бизнес – хозяйничать

К концу лета 2021 года состоится аукцион по приватизации ОГХК в рамках программы "Большая приватизация", стартовая цена объекта составит 3,7 млрд грн. Основанием для проведения аукционов большой приватизации является консенсус всех ветвей власти и принятие Национальной экономической стратегии – 2030, где речь идет об уменьшении роли государства в экономике.

Об этом заявил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в интервью "Фокусу".

"В Украине около 3600 государственных предприятий. Часть из них вообще не функционирует, приносит не только доход, а наоборот – наносит государству ущерб. Это миллиарды гривен наших с вами налогов. Государство больше не в состоянии выдерживать финансовую нагрузку за убыточные предприятия.

А вот частный бизнес, инвесторы заинтересованы в приобретении таких активов. Потому что частный бизнес более мобильный, он оперативно реагирует на рыночную конъюнктуру, внедряет инновации, способен обеспечить необходимые инвестиции, чтобы эти предприятия стали конкурентными и приносили прибыль. Приватизация – это не только средства в госбюджет. Это и новые рабочие места, и налоги, и база для налогообложения, новая жизнь предприятий и комплексное развитие территорий", – отмечает Сенниченко.

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Он добавил, что Фонд госимущества реализует то, что зафиксировано в Национальной экономической стратегии – 2030 – уменьшение доли государства в экономике. "Тогда каждый будет выполнять свою функцию: государство – регулировать, а бизнес – хозяйничать", – указывает глава ФГИ.

По словам Сенниченко, существует консенсус во власти о том, что приватизация должна двигаться, а олигархические группы не должны влиять на этот процесс: "На Форуме "Украина 30" были представители Офиса Президента, Кабинета министров, Верховной Рады. Все они дали четкий сигнал – приватизация должна состояться! То есть позиция всех ветвей власти осталась неизменной и консолидированной – приватизация нужна и она состоится. Олигархи не должны влиять на этот процесс".

Сенниченко отметил, что в этом году поступления от приватизации составят 12 млрд грн. Уверенность в успехе программы подтверждается результатами малой приватизации, которая уже принесла более 4,5 млрд грн с начала 2020 года. Цены на аукционах в среднем растут на 200%.

В этом году состоятся аукционы большой приватизации по ОГХК, завода "Большевик", "Президент отеля".