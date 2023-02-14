Более эффективная работа НКРЭКУ позволит ускорить восстановление энергосистемы, - 'Центр Разумкова'

В случае увеличения эффективности работы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украина сможет более быстро восстанавливать свою энергосистему после вражеских обстрелов, заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

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По его словам, из-за недостаточно эффективной работы НКРЭКУ на рынке электроэнергии возник значительный дефицит средств.

"И из-за того дефицита восстановления энергетической системы может продолжаться очень долго. Поэтому здесь нужно вмешиваться для того, чтобы как-то были финансы, необходимые для того, чтобы восстановить полностью систему", – сказал Омельченко.

Эксперт отметил, что, несмотря на то, что в последние дни энергетикам удалось почти не применять отключение света, в энергосистеме все равно сохраняется серьезный дефицит. Он добавил, что у Украины большой потенциал для восстановления энергосистемы благодаря запуску дополнительных мощностей "зеленой" генерации.

"Можно уже в течение месяца ввести около 500 мегаватт мощности возобновляемых источников энергии. Для этого нужно соответствующие внесения в закон провести. Но опять же видим, что комитет Верховной Рады профильный не собирается и задерживает эту работу", – сказал Омельченко. Он подчеркнул, что Эта задержка создает дополнительный дефицит электроэнергии, особенно в южных регионах Украины.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина в 2023 году намерена ввести в эксплуатацию 500 МВт новых мощностей по производству электроэнергии из возобновляемых источников. По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.