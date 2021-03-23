Биткоин скорее заменит золото, а не доллар, – глава Центробанка США

Глава Федеральной резервной системы США (выполняет функционал центрального банка) Джером Пауэлл заявил, что биткоин в большей степени заменяет золото, а не доллар. Первой криптовалюте не хватает ключевых элементов, которые могли бы сделать ее полезной валютой.

Об этом сообщает "Интерфакс". "Криптоактивы очень волатильны – посмотрите на биткоин, и поэтому не очень пригодны в качестве средства сбережения. Они ничем не подкреплены. Это больше похоже на спекуляцию. По сути, это заменитель золота, а не доллара", – сказал Пауэлл во время вебинара, проводимого Банком международных расчетов (BIS).

Также он назвал стейблкойны улучшением по сравнению с обычными криптовалютами. Однако их надежность зависит от того, что они поддерживаются суверенной валютой.

"Стейблкойны могут сыграть свою роль при соответствующем регулировании, но эта роль не будет заключаться в формировании основы новой глобальной денежной системы", – отметил Пауэлл. По его словам, однажды ФРС может разработать цифровой доллар, но не раньше, чем после тщательного анализа, а также одобрения со стороны американского общества и правительства.

"Поскольку мы являемся основной резервной валютой мира, нам не нужно спешить с этим проектом – мы не должны первыми выходить на рынок", – добавил руководитель ФРС. Одна из проблем, о которых напомнил Пауэлл, заключается в том, что американцы захотят держать цифровые доллары в период любого кризиса, что может привести к потенциальному исчерпанию бумажных денег в банках.

Напомним, что уже в 2021 году биткоин может подорожать до $100 тыс., так считают многие эксперты, трейдеры и инвесторы. Стоимость первой криптовалюты выросла втрое за последние три месяца.

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