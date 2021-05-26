Биткоин обрушился, украинские чиновники потеряли миллиарды: будет ли крах криптовалюты

Курс биткоина после уверенного взлета до 70 тысяч долларов за монету обвалился до менее 40 тысяч. Официально украинские чиновники и политики, которые внесли в свои декларации десятки тысяч "монет", потеряли 25 миллиардов гривен.

О том, почему резко снизился курс, как в будущем будет меняться криптовалюта и станет ли она новым золотом, читайте в материале OBOZREVATEL.

Колебание биткоина последние месяцы можно проследить по Twitter-аккаунту Илона Маска. К примеру, 24 мая он написал о встрече с майнерами, где обсудил "добычу" биткоинов из возобновляемых источников энергии. И сразу после этого курс стремительно пошел вверх, криптовалюта выросла в цене с 33,7 до 39 тыс.

Ранее миллиардер своими заявлениями обрушил стоимость биткоина. 12 мая "монета" стоила 57 тыс. долларов. Как только Маск заявил, что его Tesla перестает принимать криптовалюту, курс обвалился до 48 тыс. на следующий день и дошел до отметки в 33,7 тыс. Маску "подчиняется" не только биткоин, но и другие валюты. После того, как он назвал Dogecoin "мошенничеством", стоимость монеты упала на 30%.

В прошлом году миллиардер потратил на криптовалюту 1,5 млрд долларов. В США теперь тщательно следят, не использует ли Маск свои соцсети, чтобы манипулировать курсом и зарабатывать на этом. Проверку проводит специальная комиссия SEC.

Соучредитель IT-компании Prof-it Blockchain Богдан Прилепа в разговоре с OBOZREVATEL еще несколько недель назад прогнозировал падение биткоина. Рынок находился на пике, после которого традиционно следует снижение. Эксперт уверен: сейчас, когда первая криптовалюта упала, лучший момент для инвестиции в биткоин.

Такие колебания, добавляет Прилепа, будут продолжаться до тех пор, пока не введут прозрачную и понятную регуляцию. Сейчас же из-за монопольного положения отдельных игроков траекторию валюты могут в любой момент развернуть в любую из сторон.

"Для понимания расскажу. Пару лет назад мне звонил знакомый. Тогда биткоин стоил 9 тыс. долларов. И он мне говорит: смотри, вот сегодня будет уже 7 тыс. долларов. Так и произошло. А знаете почему? У него 50 тыс. биткоинов и такими объемами он мог "уронить" рынок. Есть до сих пор такие люди. Они могут перестать продавать и создать дефицит, могут выйти с большой продажей и привести к падению биткоина. И на этом сейчас зарабатывают", – говорит Прилепа.

Одно из главных преимуществ биткоина – анонимность. Поэтому сказать точно, какую сумму украинцы могли потерять в результате волнения курса, сложно. Несколько лет назад компания Kantar TNS Ukraine проводила исследование. По их данным, криптовалютой владеют около 13% украинцев (около 3 млн человек) и более 90% из них купили биткоины.

А вот украинские чиновники и политики, которые по закону обязаны заполнять декларации, показали, что владеют 46 351 биткоином. На данный момент это около 1 млрд 837 млн долларов. А еще в начале мая такое количество криптовалюты можно было продать за 2 млрд 688 млн долларов. То есть если они не соврали в декларациях, то за несколько недель потери составили 851 млн долларов (или 23,5 млрд грн).

Несмотря на снижение курса, большинство экспертов связывает такое явление с временными факторами. Стратег Bloomberg Майк МакГлоун заявил, что биткоин держит путь к отметке в $100 тыс. По его мнению, главная криптовалюта все еще находится в стадии бычьего рынка. В своем микроблоге в Twitter эксперт добавил, что масштабная коррекция курса биткоина в апреле была вызвана ее слишком большим потреблением энергии.

Прилепа уверен, что биткоин можно считать "новым золотом". Мол, стоимость криптовалюты будет меняться, это плохой инструмент для платежей, но для длительного сбережения средств это чуть ли не оптимальный вариант.

Масштабные сложности у биткоина могут возникнуть в том случае, если центробанки ведущих стран примут решения о жестком ограничении. Для правительств многих стран создание альтернативной валюты – конкуренция существующей системе. А самое важное, что этот рынок полностью неподконтролен.

И здесь есть два пути: либо создать регуляцию, выдавать лицензии биржам, отслеживать движение и ограничивать монополистов, или же полностью запретить криптовалюту. В первом случае биткоин фактически однозначно окончательно займет свою позицию среди инвестиционных инструментов, во втором – может стать большим разочарованием для тех, кто вложил в криптовалюту свое состояние.

К слову, даже сторонники крипторынка не советуют покупать криптовалюту "на последние". Это может стать инструментом для диверсификации (разделения) рисков. Но если при потере нескольких десятков тысяч долларов это приводит к потере чуть ли не всех сбережений, лучше выбирать более консервативные и надежные инструменты (депозиты, акции и т.п.).