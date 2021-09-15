Бензин в Украине резко подорожал: опубликованы цены на АЗС

В Украине розничные сети АЗС резко подняли цены на бензины и дизель. В частности, подорожание топлива в среднем произошло в пределах 60 копеек – 1,2 гривни за литр.

На WOG и ОККО бензин марки А-92 подорожал на 1 гривню – до 30,99 гривни за литр, а дизельное топливо – на 63 копейки – до 29,32 гривни за литр. Об этом сообщает Enkorr.

В то же время в SOCAR повысили стоимость бензинов на 67-80 копеек за литр, а в Shell – на 63-70 копеек за литр.

При этом сети АЗС KLO, "Параллель", UPG, Chipo и "Автотранс" подняли цены на топливо до 1,2 гривни за литр.

Подорожание произошло после того, как Министерство экономики повысило расчетные цены на бензины и дизтопливо. Согласно расчетам НАК "Нафтогаз Украины", они составляют 26,61 гривни за литр и 22,32 гривни за литр соответственно.

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В частности, постановление Кабинета министров предусматривает, что максимальная торговая наценка не может превышать 5 грн/л на бензин и 7 грн/л на дизтопливо. В то же время установление максимальной надбавки не касается премиального топлива.

Пересчет происходит 3, 13 и 23 числа каждого месяца. Поставщики к такому нововведению относятся скептически.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты прогнозируют, что рекордные цены на автогаз в Украине обвалятся. Снижения стоимости этого вида топлива ожидают уже этой осенью. Но такие прогнозы останутся в силе только в том случае, если не изменится ситуация на рынке нефти.

Также мы объясняли, как определить качество топлива на АЗС. Для этого важно заглядывать в паспорт качества топлива на АЗС.