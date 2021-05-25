Бензин в Украине резко подешевел, но АЗС урезали бонусы клиентам

Средняя цена бензинов в Украине упала на 1,5% – с 25,22 грн до 24,84 грн/литр. Согласно введенному госрегулированию стоимости топлива, в течение ІІІ декады мая стоимость бензина не должна превышать 29,84 грн/литр, а дизеля – 27,89 грн/литр.

Однако некоторые премиальные АЗС начали урезать бонусные программы якобы в связи с потерями из-за госрегулирования цен. Об этом сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич сообщил в комментарии UBR.

"Это вполне реальная история. У них были программы лояльности, которые достигали 10% от стоимости топлива в рознице. Их бизнес так и строился: если ты постоянно заправляешься, то платишь на 10% меньше. У них другого варианта нет, но посмотрим, насколько в будущем власти будут "закручивать гайки", – отметил Марунич.

В то же время эксперт топливного рынка Александр Киримов выразил мнение, что речь идет о шантаже властей.

"Регулирование стоимости топлива все равно неэффективное. И участники рынка могут его обходить. А то, что последние якобы жалуются и урезают программы лояльности, я расцениваю как показательное выступление. Мол, "видите, вы по нам ударили, а досталось и клиентам", – резюмировал Киримов.

Напомним, сети АЗС WOG и ОККО возобновили продажу премиального топлива. Так, первая возобновляет продажи A-95 Mustang и DP+ Mustang.

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