Банки и другой бизнес в Украине призвали к разрыву деловых отношений с россиянами

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Украинские банки, страховые компании и другой бизнес официально призвали разорвать все деловые отношения с российскими физическими и юридическими лицами. Также их просят оказать Украине содействие в организации закупок и поставок товаров первой необходимости для бесплатной раздачи теробороне и социально незащищенным группам населения.

С обращением выступил Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Документ обнародовал глава комитета Даниил Гетманцев.

Также украинский бизнес попросили обратиться к международным партнерам с просьбой также разорвать деловые отношения с россиянами. Это необходимо, чтобы не оказывать финансовую поддержку государству-агрессору.

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Приводим текст обращения полностью:

"Обращение к банкам, страховым компаниям, профессиональным участникам рынков капитала и организованным товарным рынкам и другим финансовым учреждениям и платежным системам в Украине!

Наш Комитет обращается с просьбой:

разорвать существующие деловые отношения с субъектами хозяйствования и физическими лицами, являющимися резидентами государства-оккупанта;

обратиться к своим зарубежным инвесторам с просьбой разорвать деловые отношения с субъектами хозяйствования и физическими лицами, являющимися резидентами государства-оккупанта;

оказывать помощь в организации закупки и поставки продуктов питания, питьевой воды и предметов первой необходимости для бесплатной передачи участникам территориальной обороны и наиболее социально незащищенным категориям населения".

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 февраля НБУ уже остановил операции с российским и белорусским рублем. Также Нацбанк установил правила работы банковской системы в связи с объявлением военного положения.

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