Банки автоматически арестовывают карты украинцев: доступа к деньгам лишают за любые долги

Александр Литвин
Александр Литвин
Рынки и компании
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В ПриватБанке рассказали, как будут арестовывать счета украинцев по новым правилам

В Украине 18 из 73 банков автоматически арестовывают счета своих клиентов по обращению исполнителей. Чтобы деньги на счету оказались заблокированными, достаточно не заплатить вовремя любой долг: штраф за нарушение ПДД или накопить минус по коммуналке.

Как подсчитали аналитики OpenDataBot, количество банков, которые автоматически арестовывают средства, выросло с марта в три раза. Однако в нем все еще нет половины из десятки крупнейших банков. К примеру, "Приват" согласился автоматически замораживать средства, а другой государственный банк – "Ощад" – нет.

По процедуре тот, кому не заплатили, обращается в суд. Судья принимает решение и его сразу же можно передавать исполнителю. А уже исполнитель может обращаться в банк. И в случае с указанными ниже 13 банками, арест средств произойдет автоматически.

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Какой банк может автоматически арестовать счет:

  • ПриватБанк

  • "Универсал Банк"

  • "Окси Банк"

  • ТаскомБанк

  • ИндустриалБанк

  • "Банк Восток"

  • "Прокредит Банк"

  • "Львов"

  • "Конкорд"

  • "Райффайзен банк Аваль"

  • КредоБанк

  • "ОТП Банк"

  • "Идея Банк"

  • Метабанк

  • "Украинский капитал"

  • "Угропросперис Банк"

  • Укрсиббанк

  • Радобанк

Отметим, арест средств должника предусмотрен действующему закону. Это можно сделать в любом банке, даже не из списка выше, однако иногда судебному исполнителю придется присылать письма, ходить в финучреждение.

Здесь также стоит отметить, что арестовать могут как всю сумму, так и ее часть. Все зависит от размера долга, пояснили в Нацбанке.

"Если исполнитель указал сумму и на счете достаточно средств, то будет арестована только эта сумма средств. Если средств недостаточно или исполнитель не указал точную сумму, подлежащую аресту, могут быть арестованы средства на всех счетах должника", – комментирует начальник управления НБУ по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы, у которых отобрали субсидии из-за больших долгов за коммуналку, могут опять получить помощь государства. При чем, еще до погашения задолженности. Для этого им стоит заключить договор реструктуризации и обратиться в орган социальной защиты населения.

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