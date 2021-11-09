Банки автоматически арестовывают карты украинцев: доступа к деньгам лишают за любые долги

В Украине 18 из 73 банков автоматически арестовывают счета своих клиентов по обращению исполнителей. Чтобы деньги на счету оказались заблокированными, достаточно не заплатить вовремя любой долг: штраф за нарушение ПДД или накопить минус по коммуналке.

Как подсчитали аналитики OpenDataBot, количество банков, которые автоматически арестовывают средства, выросло с марта в три раза. Однако в нем все еще нет половины из десятки крупнейших банков. К примеру, "Приват" согласился автоматически замораживать средства, а другой государственный банк – "Ощад" – нет.

По процедуре тот, кому не заплатили, обращается в суд. Судья принимает решение и его сразу же можно передавать исполнителю. А уже исполнитель может обращаться в банк. И в случае с указанными ниже 13 банками, арест средств произойдет автоматически.

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Какой банк может автоматически арестовать счет:

ПриватБанк

"Универсал Банк"

"Окси Банк"

ТаскомБанк

ИндустриалБанк

"Банк Восток"

"Прокредит Банк"

"Львов"

"Конкорд"

"Райффайзен банк Аваль"

КредоБанк

"ОТП Банк"

"Идея Банк"

Метабанк

"Украинский капитал"

"Угропросперис Банк"

Укрсиббанк

Радобанк

Отметим, арест средств должника предусмотрен действующему закону. Это можно сделать в любом банке, даже не из списка выше, однако иногда судебному исполнителю придется присылать письма, ходить в финучреждение.

Здесь также стоит отметить, что арестовать могут как всю сумму, так и ее часть. Все зависит от размера долга, пояснили в Нацбанке.

"Если исполнитель указал сумму и на счете достаточно средств, то будет арестована только эта сумма средств. Если средств недостаточно или исполнитель не указал точную сумму, подлежащую аресту, могут быть арестованы средства на всех счетах должника", – комментирует начальник управления НБУ по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы, у которых отобрали субсидии из-за больших долгов за коммуналку, могут опять получить помощь государства. При чем, еще до погашения задолженности. Для этого им стоит заключить договор реструктуризации и обратиться в орган социальной защиты населения.