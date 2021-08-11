"Азовсталь" рассчитывает завершить ремонт своих доменных печей до конца ноября

Меткомбинат "Азовсталь" группы компаний "Метинвест" намерен до конца ноября 2021 года завершить капитальный ремонт воздухонагревателей № 11 БИС доменной печи №3 и №12 БИС доменной печи №4.

Как сообщает пресс-служба компании, работы стартовали в феврале, а инвестиции в обновление двух агрегатов составили порядка 140 млн гривень.

"Благодаря капитальному ремонту этого важного оборудования мы создаем условия для его безаварийной работы и поднимем эффективность производства. Благодаря ремонтным работам планируется повысить температуру горячего дутья по доменным печам №3 и №4 до 1200 °С и получить экономию по коксу в размере 1 кг на тонну чугуна", – рассказал газовщик доменной печи доменного цеха МК "Азовсталь" группы "Метинвест" Максим Подгорный.

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Как поясняют в "Метинвесте", воздухонагреватели доменных печей предназначены для подогрева дутья перед подачей его в доменную печь. В рамках капитального ремонта на объектах уже выполнен ряд важных мероприятий. После охлаждения агрегатов специалисты демонтировали огнеупорную футеровку, заменили металлоконструкции, провели ревизию механо- и электрооборудования.

На данный момент на промплощадке специалисты подрядных организаций приступили к монтажу огнеупорной футеровки. Запланированная продолжительность – 150-170 суток. Далее воздухонагреватели будут поставлены на разогрев, а после пусконаладочных работ введены в эксплуатацию.