Австралийцы решили добывать литий в Украине: что известно

Австралийская компания European Lithium договорилась о приобретении украинской Petro Consulting. Планируется добыча лития на двух месторождениях в нашей стране – Шевченковском (Донецкая область) и участке "Добра" (Кировоградская область).

При этом месторождения еще не до конца изучены. В European Lithium планируют проверить их, выполнив программу двойных скважин на проектных территориях для сравнения с историческими данными и сбора керна для структурного, геотехнического и металлургического анализа, сообщает Stockhead.

Партнером European Lithium в Украине выступила инвесткомпания Millstone. Она входила в состав акционеров австралийской организации. Millstone должны инвестировать в капитал компании 90 млн долларов (австралийских) в течение 5 лет.

Видео дня

Представитель Millstone Михаил Жернов будет назначен в совет директоров компании после завершения первого транша. Отмечается, что поступления от первых двух траншей будут использованы для реализации Wolfsberg DFS (действующий проект в Австрии), а оставшиеся средства будут использованы для геологоразведки на проектах в Украине.

Petro-Consulting была зарегистрирована в Дарницком районе Киева в апреле 2010-го. Конечным бенефициаром компании является житель Донецка Михаил Жернов, а руководителем компании с сентября 2019 года является Игорь Лукьянов.

В первую очередь добыча лития связана с созданием Li-ion батарей. Большая часть добываемого лития уходит именно на нужды производителей аккумуляторов.

Используют его и в металлургии, как черной, так и цветной. Металл применяется для раскисления и повышения пластичности и прочности сплавов. Кроме того, с его помощью производят стекла, которые частично пропускают ультрафиолет, он также применяется в керамике.

Литий – один из наиболее востребованных металлов в мире. Также он используется в производстве электромобилей, применяют в авиации и военной технике (нужен для литиевых консистентных смазок).

Стоит отметить, что в Украине металл залегает на глубине более 300 метров. По этой причине добыча не дешевая. По крайне мере, в других государствах она может стоить куда меньше, потому что зачастую добывают из соленых озер открытым способом.

Именно поэтому для добычи лития нужны иностранные инвестиции. Как указывают специалисты, запасы лития в нашей стране могут составлять 5 млн тонн.

OBOZREVATEL ранее писал, что государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG заинтересована в сотрудничестве с Украиной по добыче природного газа в западных украинских областях. Варшава хочет развивать партнерство и в других сферах, к примеру, в строительстве инфраструктуры на границе.