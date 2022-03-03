"АТБ" и "Сильпо" поменяли правила с наличкой: кассы можно использовать как банкоматы

В Украине сети супермаркетов, в том числе "АТБ" и "Сильпо", начали выдавать своим клиентам на кассах до 6 тыс. грн с их банковских карт. При этом рассчитаться за продукты можно с помощью карты

"С одной стороны сети магазинов не нуждаются в инкассации наличности вырученной от продажи товаров и отдают наличку гражданам", – пояснил на своей странице в telegram cоветник главы МВД Антон Геращенко.

на кассах супермаркета (провести своей картой по терминалу) – могут выдать до 6 тыс. грн;

отказывать от выдачи налички супермаркет не может (кроме того случая, если налички нет).

все магазины обязаны принимать карту. За нарушение – штраф в 8,5 тыс. грн.

Видео дня

В "АТБ" социальные продукты продают по две позиции в руки, "Сильпо" начал выдавать наличку на кассах, кроме того, все супермаркеты пересмотрели время своей работы.

Об этом говорится в официальных сообщениях ритейлеров. В "АТБ" отметили, что открыли далеко не все магазины. В Киеве, Харькове и Чернигове некоторые их супермаркеты не работают. Однако в целом ситуация стабильная, 1 марта десятки фур с продуктами "АТБ" попали в столицу. Полный перечень работающих магазинов можно увидеть здесь.

Кроме того:

"АТБ" запретил продавать алкоголь;

запретил продавать социально важные продукты в количестве больше двух штук в руки;

пересмотрел время работы супермаркетов.

Список работающих супермаркетов "Сильпо" опубликовали здесь. Как и другие магазины, они больше не используют формат круглосуточного магазина. Важное отличие – "Сильпо" единственный из ритейлеров, кто воспользовался предоставленной Нацбанком возможностью и разрешил на своих кассах снимать наличку.

Сократили время своей работы также и супермаркеты "Варус". С новым графиком можно ознакомиться здесь.