АРМА за январь-ноябрь уплатила в госбюджет почти 40 млн грн., получив за свою работу более 140 млн грн

За период январь-октябрь 2021 года Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) пополнило государственный бюджет Украины на 38,6 млн грн. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года эти поступления выросли втрое.

Об этом сообщила пресс-служба госагентства. При этом на работу самого АРМА в 2021 году было предусмотрено 143 млн грн из бюджетных средств.

"Уже второй месяц подряд поступления в государственный бюджет от управления арестованными активами доходят до рекордных показателей в месячном разрезе. В частности, на 1 декабря доходы составили 5,7 млн ​​грн, что на 32% больше по сравнению с доходами в октябре", – указано сообщении.

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Также руководство ведомства указало, что достигнутый в 2021 году показатель превышает совокупные поступления в бюджет за все предыдущие годы АРМА. Так, в 2018 году доходы составили 9 млн грн, в 2019 – 12 млн грн, в 2021 – 15,7 млн грн, всего – почти 37 млн грн.

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