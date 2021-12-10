390 млн долл. для Арахамии: OBOZREVATEL вскрыл межгосударственную коррупционную схему с белорусскими властями

Украина сняла мораторий на экспорт электроэнергии из Беларуси: вместо государственной компании "Энергоатом" поставлять ток начали через частную фирму "ТЭТ групп". Все закупки, как утверждает издание РБК, производят через "прокладку", которая связана с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и известным организатором схем ЕДАПС Юрием Сидоренко.

"ТЭТ групп" вместе с эмиратской "прокладкой" получила уникальные условия от белорусского режима. Забегая наперед, скажем, что в Украине для них также создали особые условия: они скупили мощности по низким ценам.

О том, как в Украине с помощью Лукашенко зарабатывают сотни миллионов долларов на 40-процентной наценке на электроэнергии, читайте в материале OBOZREVATEL.

На первый ноябрьский аукцион для покупки электроэнергии из Беларуси пришли 16 компаний, в том числе "Энергоатом", ЭРУ Трейдинг. Но неожиданно разрешение на импорт получила только одна компания "ТЭТ Групп", которая ранее электроэнергию за границей не закупала, заметил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

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"ТЭТ Групп" начала массово выкупать мощности межгосударственных сечений для импорта электроэнергии из Беларуси. Это дает возможность поставлять импортный ток. Они выходили на аукционы несколько раз и скупали ресурсы. К примеру: по результатам аукциона на 4 ноября выкупили 500 МВт из 900 МВт, предложенных НЭК "Укрэнерго", сообщает "ЭнергоРеформа". А согласно данным "Укрэнерго", мощность 29 ноября получила та же "ТЭТ Групп".

Что интересно, "ТЭТ групп" фактически получила мощности по бросовым ценам. Как это получилось? Большую часть мощности на поставки тока на аукционе получил "Энергоатом". Но после Беларусь отказалась работать с этой компанией. "ТЭТ Групп" на сегодняшний день выкупила мощность 400 МВт, но уже по цене лишь 0,02 грн. Имела ли "ТЭТ Групп" инсайдерскую информацию о том, что "Энергоатом" не получит соответствующих объемов, мы можем только догадываться", – написал еще несколько недель назад Герус в своем телеграмм-канале.

То есть, вероятно, в "ТЭТ Групп" понимали, что "Энергоатом" не получит импорт и после неиспользованную мощность будут продавать по низким ценам. Они не пошли на главный (месячный) аукцион, а после выкупили ресурс на суточных аукционах.

Таким образом, ранее никому не известная компания стала ключевым поставщиком электроэнергии из Беларуси. Показательным является и другой факт. Белорусская сторона продлевать рамочные контракты, которые ранее были заключены с другими украинскими поставщиками, отказалась. И здесь возникает логичный вопрос: кто смог с украинской стороны пролоббировать снятие запрета на импорт тока из Беларуси, а с другой – договориться с белорусскими властями, чтобы электроэнергию поставляли только избранным компаниям? Официально "ТЭТ Групп" владеет известный на рынке менеджер Виталий Бутенко.

На украинском рынке электроэнергии скрыть что-то крайне сложно. Все участники между собой знакомы, менеджеры "мигрируют" из одной компании в другую, а слухи быстро распространяются. Уже через несколько недель после старта закупок тока из Беларуси компанией "ТЭТ Групп" несколько анонимных телеграмм-каналов и популярных интернет-изданий опубликовали договор, согласно которому "ТЭТ Групп" покупает электроэнергию через компанию Vector Energy Innovation.

Договор со стороны Vector Energy Innovation подписал директор компании Тарьям Матар Мохамед Тарьям (гражданин ОАЭ). Но украинцам он может быть хорошо известен, поскольку также является директором Industrial Innovation Group. Эта компания – перерожденный ЕДАПС, который долгое время зарабатывал на печати документов. Ее собственник – Юрий Сидоренко – замешан в огромном количестве коррупционных скандалов:

"Белэнерго" продает электроэнергию по цене в $59 за мВт*час, а украинская компания покупает ее уже за $100. На рынок она поступает по цене около $107-120. Маржу в 41% получает Vector Energy Innovation. За этой компанией, как и за Industrial Innovation Group, вероятно, стоит Юрий Сидоренко. OBOZREVATEL неоднократно писал о его схемах по всему миру.

Казалось, что его схемы навсегда остановлены в Украине. Но со сменой власти поменялась и ситуация. Еще несколько лет назад на публичных мероприятиях компании Сидоренко начал появляться глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Еще в 2019-м IIG похвастались якобы самой современной и быстрой печатью паспортов. Перед публикой устроили целое шоу – паспорт напечатали за 10 минут. Cреди основных спикеров – Давид Арахамия. "Чтобы люди жили лучше, должна быть "держава в смартфоні", – в очередной раз повторил лозунг политик. В адрес компании он не жалел комплиментов. "Если сейчас посмотреть, как государство взаимодействует с человеком, то это просто ад", – возмутился он.

После этого, по нашей информации, он всячески способствовал выходу Industrial Innovation Group на украинский рынок.

Но если с печатью паспортов реализовать планы покамест не удалось, то с электроэнергией уже есть успехи. Украинские власти довели рынок до ситуации, когда без импорта электроэнергии из Беларуси обойтись не удалось бы. Тогда Нацкомиссии в сферах энергетики пришлось снять запрет на покупку тока в соседнем государстве. Вероятная роль Арахамии – обеспечить покупку мощностей компанией "ТЭТ Групп", которую фактически сделали ключевым поставщиком.

С другой же стороны, Vector Energy Innovation удалось напрямую договориться с Беларусью и получить для себя особые условия. Они первые и в самых больших объемах начали получать электроэнергию, с другими компаниями белорусская сторона работать отказывалась. И тут обойтись без согласия Александра Лукашенко практически невозможно. Он лично контролирует все энергетические сделки с другими странами. Как рассказали OBOZREVATEL некоторые участники рынка, со стороны Беларуси к организации поставок также имеет отношение приближенный к Лукашенко бизнесмен Николай Воробей. Он владеет компаниями "Интерсервис" и "Нефтебитумный завод".

Объемы, которые поставляются через "ТЭТ Групп" ежемесячно, за год позволяют зарабатывать около $390 млн на разнице в тарифах. По всей вероятности, компания Сидоренко, который находится в международном розыске, делит прибыль между украинскими и белорусскими высокопоставленными политиками.

Фактически украинцы, покупая ток с огромной наценкой, финансируют режим Александра Лукашенко, который осуждают во всем мире. А известный во всем мире коррупционер Юрий Сидоренко, вероятно, используя связи в "Слуге народа", получил возможность зарабатывать на энергетике десятки и сотни миллионов долларов.

Главный вопрос: кто в Украине ответит перед законом за участие в коррупционной схеме и станет ли Давид Арахамия отрицать свою связь с Сидоренко? А пока правоохранители бездействуют, украинцы переплачивают за электроэнергию и спонсируют не только коррупционеров, но и обогащают непризнанного президента Лукашенко. Тем временем тарифы на электроэнергию, судя по всему, будут повышать, чтобы дать заработать больше коррупционным политикам.