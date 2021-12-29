Apple заплатила сотрудникам тысячи долларов в виде бонусов, чтобы не сбежали к Цукербергу

Американская корпорация Apple предоставила самым талантливым работникам значительные бонусы. Компания хочет предотвратить массовый переход сотрудников в стан гигантов-конкурентов, таких как Meta Platforms Inc (ранее Facebook), основателем и гендиректором которой является Марк Цукерберг.

Некоторые сотрудники получили $50-180 тыс. в виде бонусов за работу. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, еще на минувшей неделе Apple проинформировала некоторых инженеров, которые занимаются проектированием микросхем, аппаратным обеспечением и отдельными группами программного обеспечения, о бонусах.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, бонусы выдаются в виде акций, срок действия которых составляет более четырех лет. Это дает стимул оставаться в компании.

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Многие инженеры получили акции на сумму примерно $80 тыс., $100 тыс. или $120 тыс. При этом представитель компании из Купертино, штат Калифорния, от комментариев отказался.

Apple борется с многими компаниями в Кремниевой долине и за ее пределами за талантливых сотрудников. Большую конкуренцию составляет именно Мета.

Так, за последние несколько месяцев Meta наняла около 100 инженеров из Apple. Но и последние не стояли в стороне. Apple также переманила несколько ключевых сотрудников Meta.

Выплаты не являются частью обычных компенсационных пакетов Apple, которые включают базовый оклад, акции и денежный бонус. Корпорация иногда награждает сотрудников дополнительными денежными премиями, но размер последних был нетипичным и удивительно своевременным, говорят люди. Их получали от 10 до 20% инженеров соответствующих подразделений.

Но решение обрадовало не всех. Бонусная программа разозлила некоторых инженеров, которые не получили акции и считают, что процесс отбора произвольный.

В 2021 году акции Apple выросли на 36%, в результате чего рыночная капитализация составила почти $3 трлн. Тем временем Meta активизировала усилия по переманиванию инженерных талантов из подразделений Apple. Гигант социальных сетей, управляющий Facebook, Instagram и WhatsApp, значительно повысил зарплату сотрудникам, поскольку пытается переориентировать внимание на оборудование и так называемую метавселенную.

Утечка талантов затронула и другие области, в том числе команду Apple по созданию беспилотных автомобилей. Компании необходимо сохранить свое инженерное мастерство, поскольку она работает с несколькими устройствами следующего поколения, включая автомобили гарнитуры VR и AR, а также следующие версии серии iPhone.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, IT-компания Google предоставит дополнительный бонус своим сотрудникам по всему миру в размере $1600. Премию выдадут из-за того, что американский техногигант отсрочил сроки выхода работников в офисы.