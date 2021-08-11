Акциз на "зеленую" энергию приведет к сокращению инвестиций в Украину – СМИ

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Рынки и компании
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Из-за акциза на электроэнергию из возобновляемых источников инвесторы могут отказаться от Украины

Идея Кабинета Министров ввести акциз на электроэнергию из возобновляемых источников энергии станет четким сигналом для иностранных инвесторов пересмотреть свои планы по инвестициям в Украину.

Об этом в статье для издания KyivPost пишет Джок Мендоза-Вилсон, директор по международным связям и отношениям с инвесторами SCM.

"Это сигнал инвестиционному сообществу о том, что в Украине обещания и гарантии не выполняются. Следовательно, риск капитала намного выше, а инвестиции будут меньше", – пишет Джок Мендоза-Вилсон.

Инициативу ввести акцизный налог он назвал необдуманным и опрометчивым шагом, который лишь ухудшит отношение инвесторов к Украине.

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"Введение налога на сектор, который ведет к более зеленой, низкоуглеродной экономике и будущей энергетической безопасности Украины, идет вразрез с политикой правительства Украины, которое стремится увеличить инвестиции в энергетику, чтобы помочь преобразовать сектор, интеграцию с европейскими странам", – добавил Мендоза-Вилсон.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный налог на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля этот законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами.

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