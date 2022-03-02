Акции Сбербанка РФ теперь почти ничего не стоят: туалетная бумага стоит дороже

Ксения Капустинская
Рынки и компании
1 минута
5,1 т.
Сбербанк оказался под санкциями
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Акции российского Сбербанка на Лондонской бирже обвалились почти до нуля. 2 марта их предлагают по 2 цента за штуку.

Цена снижалась и до 1 цента. Об этом свидетельствуют данные торгов London Stock Exchange.

Акции Сбербанка на торгах

"Акции Сбербанка на Лондонской бирже стали бесплатными. Обуховский завод туалетной бумаги, ваш выход!" – прокомментировало Министерство цифровой трансформации Украины.

Видео дня

Сбербанк – крупнейший банк РФ, контрольный пакет акций которого сосредоточен в руках российского правительства. Банк не стали отключать от системы SWIFT, но он попал под блокирующие санкции США и Великобритании. Теперь банк не может использовать расчеты в фунтах и долларах.

Благодаря санкциям вынужден был отказаться от работы в Европе. Из-за войны России против Украины его европейские отделения столкнулись с "аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений".

Из масштабных санкций против пяти крупнейших российских банков:

  • их отключили от платежной системы;

  • они остались без SWIFT;

  • им запретили использовать VISA и Mastercard;

  • их активы за границей заморозили;

  • они потеряли международных клиентов;

  • с ними не хотят иметь дело иностранные банки и клиенты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!

РоссияСанкции против РоссииСбербанк России