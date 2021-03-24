Акции американской компании взлетели после "договоренностей" с Украиной: хотят организовать встречу Уруского со SpaceX

На фоне новостей о сотрудничестве с Украиной по строительству объектов возобновляемой энергетики в Чернобыле и запуске Национального оператора 5G-связи акции американской компании подорожали более чем в 50 раз. Украинские власти утверждают, что об этом им ничего не известно. В компании заявили, что через лоббистов планируют организовывать встречу для вице-премьер-министра Украины Олега Уруского с представителями SpaceX во время его визита в США – для запуска украинского спутника.

Сам Уруский такие договоренности отрицает и заявил, что никаких лоббистов не нанимал, а встречи с компанией Илона Маска власти организовали с помощью официальных дипломатических каналов. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, 3 марта 2021-го на сайте Минюста США было обнародовано соглашение, согласно которому американская компания Diplomatic Trade будет предоставлять лоббистские услуги для вицепремьер-министра и министра по развитию стратегических отраслей промышленности Олега Уруского на условиях "pro bono", то есть – бесплатно.

При этом с публичного уведомления компании Enerkon Solar International, которую из Diplomatic Trade объединяет один и тот же владелец – бизнесмен Бенджамин Баллаут, журналисты выяснили больше деталей. В частности то, что фирма Diplomatic Trade якобы планирует организовать для Уруского в США встречу с представителями компании SpaceX – "для достижения договоренностей о запуске украинского спутника на орбиту с помощью ракетоносителя компании Илона Маска".

Вице-премьер Олег Уруский подтвердил, что планирует визит в Соединенные Штаты, но отметил, что организует его Минстратегпром и посольство США. Также он отметил, что никаких договоренностей с американскими лоббистами по организации встреч с представителями SpaceX не было.

Касательно переписки с Diplomatic Trade, сообщил, что она действительно была, но "не имела никаких обязательств" и "носила сугубо информационный характер". "Выявление этого, казалось бы мелкого противоречия, похоже, вывело журналистов "Радио Свобода" на гораздо большую мистификацию", – говорится в расследовании.

Журналисты проанализировали стоимость акций компании и обнаружили, что за последние три месяца она выросла более чем в 50 раз, с четырех центов до 2 долларов. Такой скачок, по мнению юристов, работающих с фондовыми рынками, стал возможным из-за того, что компания постоянно в своих пресс-релизах упоминала о бизнес-проектах в Украине.

"Несмотря на то, что и в Офисе вице-премьера, и в других ведомствах отрицают сотрудничество с Enerkon или другими компаниями Бенджамина Баллаута, американский бизнесмен продолжает на встречах с инвесторами рассказывать о амбициозные бизнес-планы в Украине. Для чего они все это могут делать?", – говорится в расследовании.

Напомним, что в 2020 году Офис генерального прокурора Украины выплатил почти 20,5 миллионов грн компенсаций своим бывшим сотрудникам. Среди них в числе лидеров по полученной сумме скандально известный Константин Кулик, попавший недавно под санкции США.

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